Spodbudna novica za Dončića, ki ja treningu zadeva s klopi #video

Luka Dončić je že takoj po sobotni zmagi nad Pelikani (127:117) namignil, da bo najverjetneje izpustil nedeljski obračun z Oklahomo, kar so nekaj ur pred novo preizkušnjo Dallasa potrdili tudi v zdravniški službi ekipe iz Teksasa. Njegov nastop je bil tudi pred tekmo z Los Angeles Clippers dolgo pod vprašajem, nekaj ur pred srečanjem pa so njegov status pri Dallasu spremenili v verjetnega, kar pomeni, da bo slovenski košarkar skoraj zagotovo v noči na sredo stopil na parket.

