Dragić iskreno spregovoril o Dončiću in vrnitvi v reprezentanco

Medtem ko je Goran Dragić zadnjo tekmo s Chicagom odigral v noči na četrtek, pa je imel veliko manj časa za počitek in pripravo Luka Dončić, ki je sinoči na domačem parketu z Dallasom po napeti končnici s 105:106 klonil proti Milwaukeeju. Manj kot 20 ur po težkem porazu pa Mavericks že čaka nova tekma, na kateri bodo varovanci Jasona Kidda verjetno stremeli k precej boljšemu izvajanju prostih metov, saj so na obračunu z Milwaukeejem zadeli le deset metov iz 24 poskusov. "Nekdo je pač mislil, da bo igranje v takšnem razporedu dobra ideja. Razumem, da TV-pravice plačujejo položnice, a lahko bi igrali kasneje. Tega še nisem doživel, prvič bomo igrali dvakrat v tako kratkem času, a to bomo prenesli z dvignjeno glavo," je spored tekem po porazu proti Bucks pokomentiral Kidd.

Dallas je s tem porazom prekinil niz treh zmag, s popotnico zmage nad Washingtonom pa se v slovenski obračun s Chicagom podaja Dragić. Pri Chicagu zagotovo niso zadovoljni z vstopom v novo sezono, saj z razmerjem desetih zmag in 14 porazov trenutno šele na 12. mestu vzhodne konference. Nekoliko boljše gre Dallasu, ki je z razmerjem 13-12 sedmi na zahodu. V ospredju bo tako tudi nov slovenski obračun, Dončić in Dragić se bosta pomerila prvič v novi sezoni.

Zdaj bosta nasprotnika na parketu, a sta velika prijatelja zunaj njega. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Povprečje Gorana Dragića: 7,8 točke, 1,7 skoka, 3,2 asistence v 17,1 minute na 23 tekmah

Povprečje Luke Dončića: 32,9 točke, 8,5 skoka, 8,8 asistence v 36,8 minute na 24 tekmah

Dragić spregovoril o Dončiću in reprezentanci

Pred obračunom slovenskih košarkarjev se je o odnosu z Dončićem za Chicago Tribute razgovoril njegov starejši reprezentančni kolega. "Še vedno sem presenečen, ko se spomnim nazaj na Luko, ki je bil star pet let in je imel žogo ves čas v rokah. In ta majhen fant se je razvil v enega najboljših košarkarjev na svetu. Ko sva leta 2017 prvič igrala skupaj, sem vedel, da ga čaka lepa prihodnost. A priznam, da me je presenetilo, da je v tako kratkem času postal tako dominanten igralec. Vedno rad igram z njim, a nikoli ni dobro, ko igraš proti njemu," je dejal Dragić.

Bo Goran spet oblekel slovenski dres? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Luka se vedno odloči za pravo potezo. Če ga oviraš pri metu, bo našel pot do koša z asistenco. Res je dovršen košarkar, ki ga je nemogoče zaustaviti," je bil jasen Dragić, ki je Luko označil za kopijo njegovega očeta Saše. Opisal ga je kot zelo tekmovalnega, a razigranega in velikega šaljivca.

Dragiću so na druženju z mediji zastavili tudi vprašanje, ali se bo še kdaj vrnil v reprezentanco, a slovenski kapetan na to ni dal jasnega odgovora. "Ne bi bilo prav, da zdaj odgovarjam na to vprašanje, ker se lahko zgodi še ogromno. Povedal sem jim, da so vrata še vedno odprta, tako da bomo videli po koncu sezone," je dejal Dragić, ki je ob tem še zatrdil, da tudi če se bo še enkrat vrnil v izbrano vrsto, bo to zagotovo njegovo zadnje poletje v reprezentančnem dresu.

