Dončić vendarle na zadnji tekmi rednega dela, Dallas v boj za tretje mesto

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks bodo ponoči odigrali še zadnjo tekmo rednega dela lige NBA. Na domačem parketu se bodo udarili s San Antonio Spurs, moštvom, ki so ga v tej sezoni premagali že trikrat. Dallas se z Golden State Warriors bori za tretje mesto v zahodni konferenci, to bi mu prineslo boljše izhodišče v končnici.

Potem ko je Luka Dončić na zadnji tekmi Dallasa (zmaga s 126:78 nad Portlandom) dobil še svojo 16. tehnično napako v sezoni, je kazalo, da bo moral izpustiti zadnji obračun rednega dela proti San Antoniu, a so v ligi NBA po pregledu dogodka s sobotne tekme spoznali napako sodnikov in Dončićevo kazen preklicali. Slovenski čarovnik bo tako na voljo trenerju Jasonu Kiddu tudi v noči na ponedeljek.

Mavericks se borijo za končno tretje mesto v zahodni konferenci, ki bi jim prineslo boljše izhodišče v končnici. Ne že v prvem krogu, v katerem se bodo pomerili bodisi z Denver Nuggets bodisi z Utah Jazz in bodo imeli tudi prednost domačega igrišča, pač pa bi jim tretje mesto koristilo v drugem krogu, z njim bi se namreč izognili osupljivo močnemu Phoenixu, najboljši ekipi lige, ki na zadnji tekmi rednega dela gosti Sacramento in lovi že 65. zmago v sezoni.

Dallas se mora za tretje mesto na lestvici Zahoda do konca rednega dela vsaj izenačiti z Golden State Warriors, s katerimi ima v medsebojnih obračunih boljši izkupiček, a ti so tekmo pred koncem pri 52 zmagah, ponoči pa gostujejo pri New Orleans Pelicans in bodo v tem spopadu veliki favoriti.

Tudi Mavericks bodo proti San Antoniu favoriti, nenazadnje so ga v tej sezoni premagali že trikrat. 29. oktobra lani v San Antoniu s 104:99 (Dončić 25 točk, trije skoki, pet asistenc), 4. novembra doma s 109:108 (Dončić 23, 12, 7) in 13. novembra prav tako doma s 123:109 (Dončić 32, 12, 15).

Broklyn Nets, ki se bodo za končnico borili v t. i. "play-inu" za konec rednega dela gostijo Indiana Pacers, Gorana Dragića pa spet ne bo v postavi, saj zaradi okužbe s koronavirusom ostaja v karanteni.

Liga NBA, 10. april: 21:30, Brooklyn Nets - Indiana Pacers 21:30, Charlotte Hornets - Washington Wizards 21:30, Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 21:30, Houston Rockets - Atlanta Hawks 1:00, Memphis Grizzlies - Boston Celtics 1:00, New York Knicks - Toronto Raptors 1:00, Orlando Magic - Miami Heat 1:00, Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 2:30, Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls 3:30, Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 3:30, Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 3:30, Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 3:30, New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 3:30, Phoenix Suns - Sacramento Kings 3:30, Portland Trail Blazers - Utah Jazz

Lestvica:

Preberite še: