Dallas po tretjo zmago, podprvaki še lovijo prvo

Noč na nedeljo prinaša šest dvobojev v ligi NBA. Ponovno bodo na delu Dallas Mavericks, ki bodo v zadnjem obračunu večera proti Detroitu lovili tretjo zmago v sezoni. Na omenjenem obračunu pa ne bodo mogli računati na Anthonyja Davisa, ki si je na prejšnjem srečanju proti Indiani poškodoval mečno mišico.

Anthony Davis, ki se je v pretekli sezoni v menjavi, ki je zatresla košarkarski svet, preselil v Teksas, v nasprotno smer, k Los Angeles Lakers, pa se je odpravil slovenski virtuoz Luka Dončić, ki na uvodu v sezono naravnost blesti, naj bi izpustil prihodnji dve srečanji, nato pa bodo ponovno ocenili njegovo stanje. Poškodba naj sicer ne bi bila hujše narave, tako da bo glavno orožje franšize iz Dallasa pod obročema že kaj kmalu spet na parketu. V njegovi odsotnosti bo zagotovo še več oči usmerjenih v prvi izbor nabora Cooperja Flagga, ki na uvodu v sezono še ni pokazal vsega razkošnega talenta.

Začelo se bo že ob 22. uri po slovenskem času z dvobojem Mlwaukee Bucks – Sacramento Kings. Na delu bodo tudi Golden State Warriors, ki se odpravljajo k zaradi poškodb zdesetkani in za zdaj povsem razglašeni Indiani. Finalisti pretekle sezone namreč še vedno čakajo na prvo zmago v sezoni. Boston, ki je pretekli večer kot prvi v sezoni zadal poraz Philadephii, se bo tokrat udaril s Houston Rockets.

Luko Dončića z Jezerniki nov izziv čaka v noči na ponedeljek, ko se bodo ob 3.30 po slovenskem času pred domačimi navijači pomerili z Miamijem.

Liga NBA, 1. november

