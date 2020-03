Luka Dončić na stranskem tiru

Glede na posnetke, ki smo jih lahko videli na družbenih omrežjih, so se košarkarji Dallas Mavericks zabavali po tekmi z Miamijem, ki so jo sicer izgubili. Niso proslavljali poraza, temveč ameriško polnoletnost njihovega prvega zvezdnika Luke Dončića.

"Ni bilo pretresljivo, a so se Luka in soigralci vidno vlekli, ko je njihovo letalo v soboto pristalo v Minneapolisu," je zapisal novinar dallasnews.com Brad Townsend. S tem je dal vedeti, da je bila zabava uspešna.

A so morali misli nemudoma usmeriti proti nedeljskemu tekmecu. Z Minnesoto Timberwolves se bodo namreč pomerili ob 21.30 po našem času.

Vendar trener Rick Carlisle ne bo mogel računati na pomoč Luke Dončića. Že na tekmi proti Miamiju je bilo jasno, da čuti posledice poškodbe palca na levi roki, ki jo je staknil proti San Antonio Spurs. Stisnil je zobe, da je zaigral pred več kot dva tisoč slovenskimi navijači, ki so si ogledali obračun med njim in Goranom Dragićem.

