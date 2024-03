Dončić pred najtežjim izzivom, a je vprašljiv

Po veliki rojstnodnevni predstavi, s katero je pomagal Dallas Mavericks do zmage proti Toronto Raptors, je nastop Luke Dončića na četrti zaporedni gostujoči tekmi pod vprašajem.

Dončić je zaradi poškodbe levega gležnja uvrščen med vprašljive za tekmo proti najboljši ekipi vzhodne konference Boston Celtics. Prav tako je bilo v poročilu navedeno, da ima težave s poškodovanim nosom – tovrstna težava ga pesti že nekaj tekem.

Zato pa je spodbudna novica, da bosta Dereck Lively II in Maxi Kleber na voljo trenerju Jasonu Kiddu za spopad z najboljšo ekipo Vzhoda Boston Celtics.

Tako Dallas kakor tudi Boston sta vroči ekipi v zadnjem obdobju. Res je, da so Mavs uvodno gostovanje po vzhodu izgubili, a so pred tem nanizali sedem zaporednih zmag.

Še daljši niz pa imajo košarkarji Bostona, ki so na zadnjih devetih tekmah slavili zmago in so favoriti tudi na domačem terenu. Le trikrat na 30 tekmah so priznali premoč tekmecu v domači dvorani. Mavericks so v gosteh zmagali na 16 tekmah in jih 12 dobili.

Ekipi sta se v tej sezoni že srečali, ko so Celtics 23. januarja na gostovanju pri Dallasu zmagali s 119:110. Najboljši strelec je bil takrat Jayson Tatum z 39 točkami, medtem ko jih je Dončić dosegel 33 točk za Maverickse.

Dallas bo novo tekmo odigral že v nedeljo, ko bo ob 19. uri gostil Philadelphia 76ers.

Liga NBA, 1. marec:

Lestvica: