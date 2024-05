V živo: Dallas leti, Clippers v težavah

Luka Dončić in Dallas Mavericks se pravkar mudita na novi izjemno pomembni preizkušnji. Zasedba Jasona Kidda se na peti tekmi prvega kroga končnice lige NBA meri z Los Angeles Clippers. Izid v zmagah je poravnan na 2:2, tako da si bo ena izmed ekip že priigrala prvo zaključno žogo. Luka Dončić je kljub težavam s kolenom in zdravjem stisnil zobe. Na drugi tekmi dneva je Boston Celtics s 118:84 premagal Miami Heat in s skupnim izidom 4:1 v seriji izločil vročico.

Učinek Luke Dončića v prvem polčasu: 15 točk (7/10 za 2, 0/5 za 3, 1/1 prosti meti), 5 sk., 5 as., 1 ukr. žoga

Pred peto tekmo prvega kroga končnice v zahodni konferenci je največ skrbi in negotovosti povzročalo stanje kolena Luke Dončića, ki je bil vidno načet že na zadnji tekmi v Dallasu. Navijače zasedbe iz Teksasa je po prizorih iz zadnjega treninga še posebej zaskrbel prizor ob pogledu na desno nogo, ki je bila povsem polepljena s kineziološkimi trakovi, iz tabora Dallasa pa so sporočili, da se Slovenec spopada z zvinom kolena (nategnjene vezi v kolenu), ob tem pa ima že nekaj dni težave tudi z boleznijo. Slovenski košarkar je pred srečanjem v Los Angelesu priznal, da če bi bila to tekma rednega dela, najverjetneje sploh ne bi stopil na parket.

"Luka je rekel, da želi poskusiti, med minutami odmora in samo igro bomo poskušali ugotoviti, kako ga odpočiti. Upam, da se počuti vsaj malce bolje, ostalo bomo videli med samo tekmo," je tik pred začetkom srečanja dejal trener Dallasa Jason Kidd.

A slovenski as je kljub težavam stopil na parket in ob Kyrieju Irvingu, Derricku Jonesu Jr., Danielu Gaffordu in P. J. Washingtonu tekmo začel v prvi peterki. Ekipi danes zagotovo znova ne bo pomagal Tim Hardaway Jr., ki je na zadnjem treningu sicer poskusil igrati z ekipo, a po koncu treninga odšepal z igrišča, tako da po poškodbi gležnja še ni pripravljen. Na drugi strani pa v domačem moštvu ni Kawhija Leonarda, ki je izpustil tudi zadnje srečanje, obe tekmi, na katerih ameriški zvezdnik ni nastopil, je zasedba Clippersov dobila.

Obračun v Crypto.com areni sta obe zasedbi odprli z zelo hitro, "run and gun" igro v napadu, Dallas je sicer povedel s 4:0, a so se hitro prebudili tudi Clippersi, tekmeca pa sta nato dosegala koš za košem. Po dobrih petih minutah igre je ob vodstvu Dallasa s 14:13 prvo minuto odmora na srečanju zahteval trener domače zasedbe Tyronn Lue. Tudi zatem sta bili ekipi povsem poravnani, o čemer priča podatek, da so domači v prvi četrtini vodili z največ dvema točkama naskoka, Dallas pa s štirimi, Mavericks pa so prvih dvanajst minut dobili s 25:24. Obe ekipi sta bili precej nenatančni pri metu, Dallas je unovčil le en met za tri iz desetih poskusov – Dončić je zgrešil tri, ob zaključku prve četrtine je dobil nekaj počitka, a bil kljub temu z osmimi točkami ob Ivici Zubcu najučinkovitejši košarkar v prvem delu tekme.

Kleber s štirimi trojkami potegnil voz Dallasa

V prvih minutah druge četrtine je merilne naprave pri Dallasu v poplavi zgrešenih metov z razdalje naravnal vsaj Maxi Kleber, Dallas pa je po njegovi tretji trojki dobrih sedem minut pred koncem prvega polčasa povedel z 41:33. Tudi zatem je bil Dallas kljub ne najbolj blesteči predstavi ves čas v rahli prednosti, dobro minuto pred koncem druge četrtine pa so gostje po protinapadu ter uspešno izvedenem alley-oopu Irvinga in Gafforda prvič na tekmi povedli z dvomestno prednostjo (54:44). Prav toliko je znašala tudi prednost Dallasa ob odhodu na najdaljši odmor na tekmi (56:46). Dončić je bil s 15 točkami najboljši strelec prvega polčasa, Kleber jih je ob štirih zadetih trojkah v drugi četrtini dodal 12. Pri Clippersih, ki se prav tako niso proslavili pri metu, ob tem pa je dobro delo opravila tudi obramba Dallasa, je Zubac dosegel 13 točk.

Boston je dobil serijo proti Miamiju s 4:1 v zmagah. Foto: Reuters

Na drugi tekmi dneva so Boston Celtics v domačem TD Gardnu končali svoje delo in se z zmago nad Miamijem s 118:84 kot prvi zavihteli v polfinale vzhodne konference. Boston, ki je igral brez poškodovanega Kristapsa Porzingisa je temelje k zmagi postavil že v prvi četrtini, ki jo je dobil z 41:23, Miami na srečanju ni vodil niti enkrat, kelti pa so vodili z največ 37 točkami naskoka. Boston je premočno dobil boj v skoku (56:29), izgubil sicer bistveno več žog (14:6), a bil sicer krepko boljši v praktično vseh statističnih prvinah košarkarske igre.

Košarkarji Miamija so bili zelo nerazpoloženi v napadu, zadeli so le tri trojke iz 29 poskusov. Celtics so jih skupno zadeli 16, pet jih je prispeval Sam Hauser, ki je dosegel 17 točk (5/8 za 3), vlogi najboljših strelcev pa sta s po 25 točkami pripadli Derrick White (5/10 za 3) in Jaylen Brown. Pri gostih, ki so znova pogrešali prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja, zaradi težav s kolkom pa je manjkal tudi Jaime Jaquez Jr., je 23 točk dosegel Bam Adebayo, dvomestna sta bila še Tyler Herro (15 točk) in Caleb Martin (10 točk).

Boston se bo v konferenčnem polfinalu pomeril z boljšim iz para Cleveland Cavaliers - Orlando Magic. Cavaliers trenutno v seriji vodijo s 3:2 v zmagah.

