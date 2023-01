Čančar in Jokić proti najbolj vroči ekipi lige

Ponoči po slovenskem času se bosta v pravi košarkarski poslastci pomerili najboljši ekipi zahodne in vzhodne konference lige NBA. Denver Nuggets srbskega čarovnika Nikole Jokića in slovenskega asa Vlatka Čančarja se bodo udarili z aktualnimi podprvaki lige in trenutno najbolj vročo ekipo v ZDA Boston Celtics.

Denver Nuggets so s 23 zmagami in 12 porazi na vrhu zahodne konference, Celtics pa s 26 zmagami in desetimi porazi najboljši na Vzhodu. Boston je dobil zadnje štiri tekme lige, Nuggets so se po nedavnem porazu s Sacramentom (126:127) na zmagovite tirnice vrnili na silvestrovo, ko so doma s 124:119 premagali Miami Heat.

Ponoči sta na sporedu še dve tekmi, Memphis Grizzlies pričakujejo Sacramento Kings, Milwaukee Bucks pa Washington Wizards.

V zadnjem času izjemni Luka Dončić bo s svojimi Dallas Mavericks na delu spet v noči na torek, ko se bo v še enem teksaškem obračunu v gosteh pomeril s Houston Rockets. Chicago Bulls Gorana Dragića bodo v torek zjutraj po slovenskem času še enkrat obračunali s Cleveland Cavaliers.

