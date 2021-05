Lakersi z LeBronom napadajo letos odlični Phoenix, 76ers že do zmage

Danes zvečer in v noči na ponedeljek so na sporedu še prve tekme preostalih štirih parov prvega kroga končnice. najboljša ekipa vzhodne konference po rednem delu lige NBA, Philadelphia 76ers, je končnico začela z zmago nad Washington Wizzards. Na delu bo tudi LeBron James, ki bo z Lakersi izzval Sunse, Utah Jazz pa se bodo udarili z Memphis Grizzlies.

V prvem dvoboju večera je Philadelphia s finalistom borbe za naziv najkoristnejšega igralca Joelom Embiidom doma pričakala "čarovnike" iz Washingtona, ki so se v končnico prebili po dodatni tekmi z Indiano. 76ers so zmagali s 125:118, najboljša strelca pri domačih pa sta bila Tobias Harris s 37 točkami in že omenjeni Embiid, ki jih je prispeval okroglih 30. Bradley Beal je bil s 33 točkami najboljši strelec pri poražencih, Russelll Westbrook pa jih je dosegel 16, a razdelil tudi 15 asistenc.

Nadaljevalo se bo v Phoenixu, kamor prihajajo losangeleški "jezerniki" z LeBronom Jamesom na čelu. V zgodnih jutranjih urah sledita še srečanji med New Yorkom in Atlanto ter Utahom in Memphisom, ki je v petek po podaljšku v "play-inu" izločil Stephena Curryja in druščino.

Liga NBA, 23. maj, končnica: Vzhod Philadelphia 76ers : Washington Wizzards 125:118 /1:0/

Harris 37, Embiid 30, Curry 15; Beal 33, Westbrook 16, 15 as., Bertans 14 1.00 New York Knicks – Atlanta Hawks Zahod 21.30 Phoenix Suns – LA Lakers 3.30 Utah Jazz - Memphis Grizzlies // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

