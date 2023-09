Cedevita Olimpija na popravnem izpitu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SUPERPOKAL LIGE ABA 2023, POLFINALE IN TEKMI ZA RAZVRSTITEV

Cedevita Olimpija se bo danes ob 12. uri v podgoriški dvorani Morača na tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta na superpokalu lige ABA pomerila z Mego. Medtem ko je Cedevita Olimpija v ponedeljek v četrtfinalu morala priznati premoč Igokei (65:75), je Mega v četrtfinalu izgubila proti Partizanu (78:89). Polfinalna para sta Partizan - Igokea in Budućnost - SC Derby.

Liga ABA, superpokal, polfinale in tekmi od 5.-8. mesta: Torek, 19. september:

Na uvodnem obračunu superpokala regionalne lige ljubljanski kolektiv v ponedeljek ni vodil niti enkrat na vsem srečanju, Igokea pa je imela prednost v svojih rokah od začetka do konca tekme. Najboljši strelec v zeleno-oranžni zasedbi je bil Karlo Matković z 22 točkami v 28 minutah, Jaka Blažič jih je dosegel 16. V drugem četrtfinalu turnirja so se košarkarji Mege odločno zoperstavili aktualnim prvakom regionalne lige Partizanu. V prvih minutah zadnje četrtine je bil rezultat tako povsem poravnan, črno-beli pa so se od svojih tekmecev oddaljili šele v zaključku srečanja.

Na turnirju v Podgorici sicer ne nastopa podprvak Crvena zvezda, ki je svoje sodelovanje odpovedal.

