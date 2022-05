Cedevita Olimpija za biti ali ne biti, že danes znan prvi finalist

Crvena zvezda velja za izjemno zahtevnega tekmeca na domačem parketu, dvorana Aleksandra Nikolića pa je v končnici regionalne lige praktično neosvojljiva trdnjava za vse gostujoče ekipe. Vse polfinalne serije od sezone 2016/17 dalje je Zvezda dobila z rezultatom 2:1 v zmagah, štirikrat je tudi izkoristila prednost domačega igrišča, enako pa velja tudi za finalna niza v sezonah 2018/19 in 2020/21.

Na prvem medsebojnem obračunu polfinala med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo so Beograjčani na domačem parketu izkoristili črne minute Zmajev v tretji četrtini. Ljubljančani so se v prvem polčasu odlično borili, nato pa v tretjem delu igre nekoliko popustili, Zvezda pa je takrat napravila odločen korak k zmagi z rezultatom 93:82. Na drugem obračunu v Stožicah je Olimpija po zares dramatični končnici vrnila udarec in po podaljšku zmagala z 88:80.