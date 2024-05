Incident v Beogradu, Američan v črno-belem udaril v glavo soigralca Mika Tobeyja!

Crvena zvezda je na uvodnih dveh tekmah branila domače igrišče in vodi z 2:0 v zmagah, kar pomeni, da ji manjka le še ena zmaga, da bi ponovno prišla na prestol lige ABA. Na drugi strani mora Partizan tokrat nujno zmagati, če želi ostati v boju za drugi zaporedni naslov prvaka.

Prvič v seriji bosta ekipi igrali na terenu Partizana v beograjski Areni, v upanju, da ostanejo med živimi, pa zasedba Željka Obradovića računa na izdatno podporo svojih navijačev.

Dogajanje pred srečanjem je zasenčil škandal z nedeljskega treninga, ko je prišlo do fizičnega obračunavanja med igralci beograjskih večnih tekmecev. Ameriški košarkar James Nunnally, ki nastopa za Partizan, je udaril v glavo člana Crvene zvezde Stefana Lazarevića. Do incidenta je prišlo, ko sta se ekipi v beograjski dvorani Arena ravno izmenjavali na treningu.

Incident v beograjski Areni, ko je prišlo do fizičnega spopada med Nunnallyjem in Lazarevićem:

Lazarević je pristopil do Nunnallyja in ga vprašal, zakaj ga je na zadnji tekmi davil. Američana je vprašanje spravilo s tira, saj ga je udaril v glavo. Lazarević ga je nato napadal in podrl na tla, incident še večjih razsežnosti pa so preprečili soigralci obeh ''petelinčkov''. Posegli so vmes in umirili sceno. Med njimi je bil tudi slovenski reprezentant Mike Tobey, ki ni skrival začudenja, zakaj je sploh prišlo do takšnega incidenta.

