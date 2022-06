V živo: Po incidentu navijačev in enourni prekinitvi v izpraznjenem Pionirju padajo koši

Razburljiva finalna serija v ligi ABA, ki jo zaznamujejo številni sramotni izpadi navijačev, dobiva epilog. Peta tekma finala odloča, kdo bo postal novi prvak. Crvena zvezda je dobila prvi dve tekmi, Partizan naslednji dve. Zelo vroče je bilo na tretjem obračunu, ki je bil zaradi razgrajanja navijačev prekinjen za 40 minut.

Liga ABA, finale, 5. tekma: Ponedeljek, 6. junij:

Crvena zvezda - Partizan 66:60* /2:2/ * V četrti minuti drugega polčasa je bila tekma za eno uro prekinjena. Sodniki so pobegnili v slačilnico, saj so jih navijači začeli obmetavati s predmeti. Nadaljevala se je šele, ko so izpraznili celotne tribune Pionirja. // Izid v zmagah, igrajo na tri zmage.

Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic Živčna peta tekma, borba za vsak koš. Pritisk s tribun, kjer so bili tokrat navijači Crvene zvezde. Tako je bil po prvih petih minutah na semaforju nizek rezultat 6:6. Nato so se le sprostili in začeli so padati koši. S kar desetimi točkami Kevina Punterja je prvo četrtino z 20:18 dobil Partizan. Četrtino je ob zvoku sirene Američan sklenil s trojko več kot meter za črto.

V dvorani Pionir je bilo vse bolj vroče: s tribun so že v drugi četrtini ob vodstvu Partizana začeli leteti predmeti. Vroče pa je bilo tudi dobesedno: velika vlaga v dvorani, slabo zračenje, žoga je bila mokra in spolzka, košarkarji so se potili kot nori. Pa še igrala se je zelo agresivna obramba. Oboji so imeli že ob polčasu po sedem ukradenih žog. Rezultat pa 20 minutah pa 33:37. Minimalen zaostanek Zvezde, potem ko sta Luka Mitrović in Austin Hollins atraktivno zabila.

Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic Odmor ob polčasu se je podaljšal na pol ure, saj se sodniki niso vrnili na parket. Navijači so se namreč premaknili na zaprti del tribune za klopema. Glavni sodnik Slovenec Saša Pukl je zato zahteval, da se umaknejo nazaj. A tudi, ko se je tretja četrtina začela, ni trajala dolgo. Ko je Nikola Kalinić v četrti minuti dobil že četrto osebno napako, se je s tribun usulo. Z različnimi predmeti so začeli obmetavati sodnike, ki so pobegnili v slačilnico in tekma je bila prekinjena. Delegat Slavenko Babić je zahteval, da se izprazni celotna dvorana. Del navijačev je mirno odšel, del je vdrl na parket. Tako so se v slačilnice skrili tudi košarkarji.

V praznem Pionirju so oboji zadevali kot zastavo. Rezultat tretje četrtine je bil 26:21. Punter je bil že pri 21 točkah, prvi strelec Zvezde pa je bil z 11 točkami Dejan Davidovac. Crvena zvezda je tako povedla z 59:58. Brez Kalinića, svojega prvega zvezdnika, so Zvezdaši pravzaprav igrali bolje. Ob začetku zadnje je minilo tri ure od začetka tekme.

Tekmo je v prvi vrsti spremljal tudi črnogorski zvezdnik lige NBA Nikola Vučević.