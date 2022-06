V živo: Kje so sodniki? V vročem Pionirju čakamo drugi polčas.

Izjemno razburljiva finalna serija v ligi ABA, ki so jo zaznamovali tudi številni sramotni izpadi navijačev, bo dobila epilog. Peta tekma finala bo odločila, kdo bo postal novi prvak. Crvena zvezda je sicer v finalni seriji dobila prvi dve tekmi, nato pa je Partizan dobil naslednji dve, še posebej vroče je bilo na tretjem obračunu, ki je bil zaradi razgrajanja navijačev prekinjen za 40 minut.

Liga ABA, finale, 5. tekma: Ponedeljek, 6. junij:

Crvena zvezda - Partizan 33:37* /2:2/ (polčas) * Odmor ob polčasu se je podaljšal, saj se sodniki niso vrnili na parket. Očitno je Saša Pukl zahteval, da se izprazni nekaj prvih vrst na tribunah. // Izid v zmagah, igrajo na tri zmage.

Živčna tekma, borba za vsak koš. Pritisk s tribun, kjer so bili tokrat navijači Crvene zvezde. Tako je bil po prvih petih minutah na semaforju nizek rezultat 6:6. Nato so se le sprostili in začeli so padati koši. S kar desetimi točkami Kevina Punterja je prvo četrtino z 20:18 dobil Partizan. Četrtino je ob zvoku sirene Američan sklenil s trojko več kot meter za črto.

V Pionirju je bilo vse bolj vroče: s tribun so že v drugi četrtini ob vodstvu Partizana začeli leteti predmeti. Vroče pa je bilo tudi dobesedno: velika vlaga v dvorani, slabo zračenje, žoga je bila mokra in spolzka, košarkarji so se potili kot nori. Pa še igrala se je zelo agresivna obramba. Oboji so imeli že ob polčasu po sedem ukradenih žog. Rezultat pa 20 minutah pa 33:37. Minimalen zaostanek Zvezde, potem ko sta Luka Mitrović in Austin Hollins atraktivno zabila.

Tekmo je v prvi vrsti spremljal tudi črnogorski zvezdnik lige NBA Nikola Vučević.