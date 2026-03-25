V živo: Cedevita Olimpija na glavni odmor z minus 5

Cedevita Olimpija igra zaostalo tekmo prvega kroga lige za prvaka v ligi ABA. Ob 19. uri gostuje pri Cluju iz Napoce, torej pri tekmecu, ki ga pozna tudi iz EuroCupa, kjer ga je dvakrat premagala. Ljubljanska ekipa bi se z zmago utrdila na petem mestu, v primeru poraza, pa bi se ekipi izenačili z 12 zmagami. Konec tedna bodo znova igrali med sabo, še v Ljubljani. V torek je novomeška Krka v okviru aktualnega petega kroga lige za obstanek gostovala pri Spartaku iz Subotice in izgubila z 68:76.

Liga ABA, drugi del

Sreda, 25. marec:

Cedevita Olimpija tekme ni dobro odprla, saj je v prvih petih minutah dala le pet točk. A čeprav je v prvi četrtini zaostajala že za 13, je bila razlika po 10 minutah igre vendarle zmerna (21:15). Ljubljančani so tri minute pred koncem prvega polčasa prvič povedli. Po lepem prodoru je za 37:36 zadel Umoja Gibson, kar je bil sicer šele njegov prvi koš na tekmi. Z osmimi točkami je dotlej največ prispeval DJ Stewart, z dvema trojkama pa se je izkazal Miha Cerkvenik. A to je bilo edino vodstvo v prvih 20 minutah. Na glavni odmor so domači odšli s prednostjo 44:39. Tako kot Stewart sta po 10 točk dala Dušan Miletić in Daron Russell.

Po dobrem začetku poraz Krke

Košarkarji Krke so na gostovanju pri vodilni ekipi v ligi za obstanek v Subotici v uvodu napovedali zmago in vodili z 11:2 ter 19:11. A to je bil le slab uvod domačih, ki so v drugi četrtini začeli nižati razliko, sekundo pred koncem tretje četrtine pa po treh uspešnih prostih metih Amirja Gegića prvič povedli.

Favorizirani gostitelji vodstva v zadnjem delu niso izpustili iz rok in v 36. minuti ušli na 70:57. Košarkarji Krke so se še enkrat zbrali in ko je Niko Bačvić minuto in 11 sekund pred koncem znižal na 70:66, je zadišalo po morebitnem presenečenju. A Dalibor Ilić je 55 sekund pred koncem spet povišal na šest točk razlike in Novomeščanom je zmanjkalo časa za preobrat.

Foto: Spartak Office Shoes/Aleksandar Secerov

Žak Smrekar je sicer znižal, sledil je hiter prekršek nad Nikolo Rebićem, ki pa je zadel oba prosta mesta in poskrbel, da se razlika ni zmanjšala. Ko je Sukhmail Mathon nato zgrešil met za tri točke, pa je bila Krkina usoda zapečatena. Za domače je Gegić dosegel kar 25 točk, pri gostih je bil s 14 točkami najbolj razpoložen Bačvić.

Krko v naslednjem krogu v boju za obstanek v ligi v nedeljo čaka gostovanje na slovenskem dvoboju v Ljubljani s Perspektivo Ilirijo.

Torek, 24. marec:

