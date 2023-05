Tekma sezone v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je tekma sezone v ligi ABA. Na tretji tekmi četrtfinalnega niza bodo ljubljanski košarkarji danes ob 19. uri v legendarni Hali Tivoli gostili košarkarje FMP. Izid v zmagah v četrtfinalni seriji je poravnan na 1:1, o potniku v polfinale pa bo tako odločala tretja tekma.

"Tretjo četrtfinalno tekmo nestrpno pričakujemo in komaj čakamo, da se začne. Opravili smo analizo in na treningih poskušali popraviti svoje napake, predvsem je bil poudarek na obrambnih nalogah, individualni odgovornosti in igri v skoku. Pripravljeni smo na odločilno tekmo. Navijače pozivam, da se nam v čim večjem številu pridružijo v Tivoliju, saj zdaj resnično potrebujemo njihovo pomoč," je pred odločilno tekmo v tivolski dvorani povedal trener Cedevite Olimpije Miro Alilović.

Miro Alilović Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Odločilen korak do zmage na drugi tekmi v Železniku je FMP naredil predvsem v prvi četrtini, ki jo je dobil z devetimi točkami razlike. Ljubljanski košarkarji so se ob koncu druge četrtine približali na pet točk zaostanka, v zadnjem delu tekme celo na točko (77:78). Sledil je odgovor beograjskega kolektiva, ki je dosegel osem zaporednih točk, v samem zaključku srečanja pa je časa za preobrat zmanjkalo. Na prvem medsebojnem srečanju v četrtfinalnem nizu je semafor v Stožicah kazal 87:77 v korist zeleno-oranžne zasedbe.

"Pred nami je tekma sezone. Ekipi se dobro poznata med seboj, zato bodo odločale malenkosti. Naša naloga je, da damo vse od sebe, da dosežemo zmago, ki bi nam prinesla mesto v polfinalu. Vabim vse navijače, da se nam pridružijo v Tivoliju, saj bomo potrebovali njihovo pomoč," je pred dvobojem povedal Alen Omić.

V sezoni 2022/23 sta si ekipi nasproti stali štirikrat, vsaka pa je dosegla po dve zmagi. Eno od tekem sta moštvi odigrali tudi v Hali Tivoli – v šestem kolu rednega dela sezone je FMP novembra slavil zmago z rezultatom 90:85.

