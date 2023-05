Cedevita Olimpija v velikem slogu v polfinale

Košarkarji Cedevite Olimpije so na odločilni tretji tekmi četrtfinalnega niza lige ABA s kar 97:79 odpihnili FMP in se s skupnim izidom 2:1 v zmagah uvrstili v polfinale, kjer se bodo pomerili z boljšim iz para med Partizanom in SC Derbyjem, drugi polfinalni par pa sestavljata Crvena zvezda in Budućnost.

Liga ABA, četrtfinale, tretja tekma:

Sobota, 13. maj:

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Hali Tivoli dosegli vsaj enega od zastavljenih ciljev pred to sezono. Po nenadejanem ekspresnem izpadu iz EuroCupa in koncu evropske sezone so veliko bolj prepričljiv obraz pokazali v ligi ABA, kjer so na tretji tekmi četrtfinalnega niza prišli do zmage nad srbskim FMP, s tem pa so zavihteli v polfinale, kjer jih čaka boljši iz para Partizan – SC Derby, ki bosta četrtfinalno serijo po slovesu Partizana od evrolige odprla v ponedeljek.

Josh Adams se je poškodoval v prvi četrtini. Foto: Grega Valančič/Sportida Na odločilni tretji tekmi so glasni navijači v lepo zapolnjeni Hali Tivoli večino časa spremljali enosmerni promet, ekipi sta bili izenačeni praktično le v nekaj uvodnih minutah, nato pa so že v zadnjem delu prve četrtine pobudo prevzeli košarkarji Cedevite Olimpije, ki so nato nadzorovali potek srečanja vse do konca. Edini udarec je sicer izjemno razpoložena domača ekipa utrpela dve minuti pred koncem prvega dela, ko je ostala brez Josha Adamsa. Ta je ob eni izmed obrambnih akcij obležal pod košem FMP, nato pa ob pomoči soigralcev v bolečinah zapustil igrišče, do konca srečanja pa ni več stopil na parket.

Ljubljanski košarkarji so prvo četrtino dobili s 27:21, kljub odsotnosti Adamsa pa so bili gostitelji v prvem polčasu izjemno poletno razpoloženi v napadu, po košu Karla Matkovića so slabih šest minut pred koncem prvega polčasa povedli z dvomestno razliko (39:29). Prednost pa je nato ob pravi strelski rapsodiji do najdaljšega odmora na srečanju le še rastla. Ob koncu prvih 20 minut je ljubljanska ekipa tako vodila s 53:35.

Utrinki s četrtfinalne tekme v Hali Tivoli (foto: Grega Valančič/Sportida):

Čeprav niso bili razpoloženi pri metu za tri (3/15), pa so imeli ob domiselnih akcijah popolno nadvlado pod obema košema (15/20 met za 2), Matković in Alen Omić sta se v prvem polčasu podpisala pod deset točk. Na drugi strani je kot edini dvomestno število točk dosegel Charles Manning, in sicer enajst.

Alen Omić je dal 20 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida Domača zasedba je bila tudi v nadaljevanju ves čas vsaj za korak ali dva boljši nasprotnik. Dobre tri minute pred koncem tretje četrtine je Yogi Ferrell zadel trojko za prednost s kar 25 točkami razlike (71:46). Vprašanje o zmagovalcu je bilo tako praktično odločeno že pred zadnjo četrtino, v kateri so sproščeni in dobro razpoloženi varovanci Mira Alilovića še naprej rešetali mrežico srbskih nasprotnikov. Na koncu je semafor kazal 97:79 v korist domače ekipe, ki se je tako zasluženo uvrstila med štiri najboljše lige v regionalni druščini.

Prvi strelec srečanja je bil na koncu Omić z 20 točkami, Aliegović in in Ferrell sta jih prispevala po 19. Na drugi strani je Aleksa Stepanović dosegel 17 točk.

Prva tekma četrtfinala:

