V živo: Olimpija hitro do lepe prednosti, še hitreje jo je zapravila

Košarkarji Cedevite Olimpije se v četrtfinalnem nizu lige ABA meirjo s košarkarji FMP-ja iz Beograda. Prva četrtfinalna tekma v Stožicah ob 18.30, rezultat spremljamo na Sportalu v živo. Že v petek sta do prvih zmag prišli ekipi Budućnosti in Crvene zvezde, ki sta tako upravičili vlogo favorita.

Liga ABA, četrtfinale, prve tekme:

Petek, 28. april:

Sobota, 29. april:

Olimpija povedla za devet, nato FMP z delnim izidom 10:0

Yogi Ferrell Foto: Nik Moder/Sportida Cedevita Olimpija, ki je po vseh poškodbah tekom celotne sezone končno v polni postavi, je prvo četrtfinalno tekmo pred le nekaj več kot 1.000 navijači v Stožicah začela s peterko Yogi Ferrell, Josh Adams, Zoran Dragić, Edo Murić in Alen Omić. Kapetan Murić je tekmo odprl s trojko. Ob nekaj nesporazumih v obrambi (lahke točke za FMP) Ljubljančani v uvodnih petih minutah niso uspeli narediti večje razlike (14:10). Sledile so tri vrhunske minute Olimpije, ko je tekmecu dovolila le eno trojko in ušla na 23:14. Nato pa popoln preobrat in do konca prve četrtine delni izid za Beograjčane 10:0. Rezultat četrtine 23:24.

Borba za vsako žogo, za vsak koš se je nadaljevala v drugi četrtini, ko sta se ekipi večkrat izmenjali v prednosti. V 16. minuti tekme je po ukradeni žogi Ferrella protinapad zaključil Omić (osem točk), sledili sta še trojki Murića (devet točk) in Adamsa in Olimpija je spet vodila z nekaj lepšo prednostjo (43:36).

Utrinki s prve četrtfinalne tekme v Stožicah (foto: Nik Moder/Sportida):

Tekma v Beogradu sledi naslednjo soboto

Vse ekipe v četrtfinalu igrajo na dve zmagi. Druga tekma četrtfinala bo v soboto, šestega maja, ob 18.00, v Železniku. Termin morebitne tretje tekme bo znan naknadno.

Četrtfinale lige ABA: Budućnost - Mega Basket /1:0/

Crvena zvezda - Zadar /1:0/

Cedevita Olimpija - FMP /0:0/

Partizan - SC Derby /0:0/ // - izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

