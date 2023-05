Zvezda na prvi polfinalni tekmi ponižala Budućnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LIGA ABA, POLFINALE IN ČETRTFINALE

Medtem ko si je Cedevita Olimpija s sobotno zmago nad FMP priborila nastop v polfinalu lige ABA in še čaka na nasprotnika v polfinalni seriji, pa sta dan pozneje serijo v boju za finale odprla Crvena zvezda in Budućnost. Zvezda je zmagala s kar 93:55. S 17 točkami je bil prvi strelec tekme Filip Petrušev. V ponedeljek bosta četrtfinale kot zadnja začela še Partizan in SC Derby.