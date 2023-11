Krka gosti evroligaša, Cedevita Olimpija v nori končnici do zmage

V devetem krogu lige ABA bo Krka danes doma poskušala ponuditi čim boljši odpor Crveni zvezdi. Košarkarji Cedevite Olimpije so po skalpu Partizana v soboto gostovali pri Budućnosti, ki jo je pred kratkim prevzel Andrej Žakelj, in zmagali z 82:81. Shawn Jones je zmagoviti koš dosegel 0,6 sekunde pred iztekom časa. Prvo srečanje v ligi ABA je v nedeljo vodil Dejan Jakara, ki je pretekli konec tedna prevzel vodenje Studentskega centra. Veselil se je zmage, njegovi novi varovanci so z 99:86 premagali FMP.

Krko, ki bo danes gostila Crveno zvezdo, čaka misija (ne)mogoče. Ta je po osmih tekmah pri sedmih zmagah, medtem ko je Krka na osmih obračunih slavila dvakrat, nazadnje ravno v prejšnjem krogu, ko je zabeležila zmago pri Megi.

Beograjčani so trenutno z enim porazom na vrhu lestvice ABA lige, izgubili so le z mestnim tekmecem Partizanom. To bo že 29 medsebojna tekma teh dveh nasprotnikov v ABA ligi. Crvena zvezda v zmagah vodi z 22-6, v tekmah v Novem mestu je razmerje v zmagah 10-4 za Beograjčane. Zadnjo tekmo so Krkaši dobili pred dobrimi 4 leti, ko so oktobra 2019 slavili z 79-77. Blizu zmage so bili tudi v zadnji tekmi, ko so po velikem preobratu Beograjčanov v zadnji četrtini izgubili s 70-71.

Krko čaka obračun s Crveno zvezdo. Foto: www.alesfevzer.com

"O Crveni zvezdi ne gre izgubljati veliko besed. Je evroligaš, vodeča v AdmiralBet ABA ligi, z zelo široko postavo. Gre za nekaj podobnega kot bi igral proti Partizanu. Od nedelje do petka smo odigrali tri tekme v šestih dneh, tako da časa za pripravo na to tekmo ni ravno veliko. Za nas je bolj pomembno, da se spočijemo in skušamo parirati Beograjčanom, kolikor se da. Seveda se bomo borili in vabim čim več gledalcev, da nam dajo svojo podporo," je pred srečanjem dejal trener Gašper Okorn.

Cedevita Olimpija do zmage v zadnji sekundi

Olimpija vse od združitve ljubljanskega in zagrebškega kluba leta 2019 pa do danes Budućnosti še nikoli ni premagal v Morači (zadnja prejšnja zmaga ljubljanskega kolektiva v Podgorici nad Budućnostjo pa sega celo v sezono 2013/14), zdaj pa je le prekinila ta urok in po divji končnici tekme slavila z minimalno mogočo razliko (82:81).

Ljubljančani - tokrat so pogrešali dva najvišja igralca Karla Matkovića in Aleksandra Šaškova - so v začetku zadnje četrtine zaostajalli že z 68:77, nato pa počasi topili zaostanek in v zadnjih treh minutah spopada v Morači stopili pet točk prednosti domače ekipe na vsega eno (81:80), v zadnjih 12 sekundah pa s košem Shawna Jonesa ob zvoku sirene prišli do velike zmage. Najboljši strelec ljubljanske zasedbe je bil sicer Američan Dewayne Stewart z 20 doseženimi točkami, 15 jih je prispeval njegov rojak Justin Cobbs, 14 mož odločitve Jones in 13 (11 skokov) kapetan Jaka Blažič. Pri Budućnosti jih je 16 dosegel Mckinley Wright IV, 15 pa Colbey Ross.

Foto: Budućnost VOLI/Filip Roganović "Zelo sem vesel za moje igralce. Ponosen sem nanje. Za nami je zelo težak teden. To je bila tretja tekma v šestih dneh, vse proti vrhunskim ekipam, Partizanu, Londonu in Budućnosti. Cobbs se je komaj dobro vrnil, bili smo brez Matkovića in Šaškova. Pa smo se vseeno dobro borili proti velikim Američanom. Odlična tekma. Ponosen sem tudi zato, ker smo bili osredotočeni tudi v zaključku. Ta ekipa še ni bila v polno postavi, pa je zdaj že skoraj oktober. Take borbenosti na tekmi še niso pokazali, na treningih pa jo ves čas kažejo. Zato si zaslužijo zmagi, kot sta bili ti dve proti Partizanu in Budućnosti," je bil po še eni veliki in prigarani zmagi zadovoljen trener Ljubljančanov Simone Pianigiani.

