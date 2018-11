Olimpiji se je uspelo dvigniti, veliki derbi Crveni zvezdi

Na uvodu v 9. krog košarkarske lige ABA sta se v večnem derbiju pomerila Partizan in vodilna Crveno zvezdo, ki tudi po soboti ostaja neporažena. Košarkarji Petrol Olimpije so pod taktirko novega trenerja Saše Nikitovića z 88:86 premagali FMP. Igrali so brez poškodovanega Jana Špana in Američana Scottieja Reynoldsa, ki naj bi kmalu zapustil Ljubljano. Krka bo v nedeljo gostovala v Zagrebu pri Cedeviti.