V živo: Olimpija se dobro drži v "zakleti" Podgorici

Liga ABA, 9. krog

Sobota, 25. november:

Olimpija ni zmagala v Morači že 10 let

Andrej Žakelj je z Budućnostjo med tednom dosegel zmago v Eurocupu. Kako mu bo šlo na prvi tekmi v ligi ABA? Foto: SC Derby/Filip Roganović Kako zahtevna naloga je čakala Cedevito Olimpijo, je pričal podatek, da klub iz Ljubljane vse od združitve ljubljanskega in zagrebškega kluba leta 2019 Budućnosti še nikoli ni premagal v Morači. Zadnja zmaga ljubljanskega kolektiva v Podgorici nad Budućnostjo pa sega celo v sezono 2013/14. Ekipi sta v obračun vstopili z enakim izkupičkom zmag in porazov v regionalni ligi (šest zmag in dva poraza). Olimpija je v v dvoboj vstopila z nizom štirih zaporednih zmag v ligi ABA.

Tako kot Cedevita Olimpija tudi Budućnost nastopa v Eurocupu, za razliko od Olimpije, ki je po osmih krogih še brez uspeha, pa ima po osmih odigranih tekmah v skupini B tri zmage. Po menjavi glavnega trenerja, na klop podgoriške ekipe se je usedel slovenski strokovnjak Andrej Žakelj, je Budućnost v zadnjem krogu z rezultatom 98:96 premagala Trento.

Zaradi bolečin v hrbtu ne igra Aleksander Šaškov.

Krka gosti beograjskega velikana

Krka bo gostila Crveno zvezdo. Foto: www.alesfevzer.com

Misija (ne)mogoče pa čaka Krko, ki bo v ponedeljek gostila Crveno zvezdo. Ta je po osmih tekmah pri sedmih zmagah, medtem ko je Krka na osmih obračunih slavila dvakrat, nazadnje ravno v prejšnjem krogu, ko je zabeležila zmago pri Megi.

