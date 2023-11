Slovenski prvaki na "zakletem" terenu

Kako zahtevna naloga danes čaka Cedevito Olimpijo, med drugim priča podatek, da klub iz Ljubljane vse od združitve ljubljanskega in zagrebškega kluba leta 2019 Budućnosti še nikoli ni premagal v Morači, zadnja zmaga ljubljanskega kolektiva v Podgorici nad Budućnostjo pa sega v sezono 2013/14. Ekipi v obračun vstopata z enakim izkupičkom zmag in porazov v regionalni ligi. Oba kolektiva imata po osmih odigranih tekmah na svojem računu šest zmag in dva poraza. Medtem, ko ljubljanska zasedba v dvoboj vstopa z nizom štirih zaporednih zmag v regionalnem tekmovanju, je podgoriški kolektiv v regionalno sezono vstopil s petimi zaporednimi zmagami, nato pa na zadnjih treh tekmah doživel dva poraza, proti Crveni zvezdi in Igokei.

Tako kot Cedevita Olimpija tudi Budućnost v tej sezoni nastopa v Eurocupu, za razliko od Olimpije, ki je po osmih krogih še brez uspeha, pa ima Budućnost po osmih odigranih tekmah v rednem delu sezone v skupini B na svojem računu tri zmage. Po menjavi glavnega trenerja, na klop podgoriške ekipe se je namreč usedel slovenski strokovnjak Andrej Žakelj, je Budućnost v zadnjem krogu na domačem parketu z rezultatom 98:96 premagala Trento. To je bila prva zmaga ekipe iz Podgorice po štirih zaporednih porazih v evropskem pokalu.

Andrej Žakelj je z Budućnostjo med tednom dosegel zmago v Eurocupu. Kako mu bo šlo na prvi tekmi v ligi ABA? Foto: SC Derby/Filip Roganović

"Za nas bo to tretja tekma v šestih dneh, druga zaporedna v gosteh in hkrati tretja proti eni od najboljših ekip v tekmovanjih, v katerih nastopamo. V teh šestih dneh smo se pomerili z evroligaško ekipo ter dvema moštvoma, ki nastopata v Evropskem pokalu, tako London Lions, kot tudi Budućnost pa sta zelo kvalitetni ekipi. Zavedamo se, da je pred nami težka preizkušnja, a naš cilj je, da se predstavimo z energijo in željo, da ostanemo v igri za zmago, kot proti Partizanu in Londonu. Cilj je, da se vse do konca borimo za zmago, nato pa v zaključku srečanja v našo korist obrnemo malenkosti, kot smo to napravili proti Partizanu, ni pa nam to uspelo v Londonu," je pred srečanjem dejal trener ljubljanske zasedbe Simone Pianigiani.

"Moramo napraviti napredek v podrobnostih, ki nam lahko dajo prednosti v dvoboju s kvalitetnimi ekipami. Zavedamo se, da ima Budućnost novega glavnega trenerja, zato bodo na igrišču zagotovo prikazali nekaj novega, obenem v tekmo vstopajo po zmagi v Evropskem pokalu. Budućnost ima v svojih vrstah številne igralce, ki imajo v svojih rokah veliko število točk. Bolj kot telesno, moramo biti pripravljeni mentalno, saj je pred nami tretja zahtevna preizkušnja v šestih dneh. Moramo odgovoriti na njihovo energijo in hitro igro ter jim ne dopuščati, da dosegajo lahke koše, skušati ostati v igri za zmago do konca, če pa nam to uspe, moramo biti učinkoviti," je še dodal Pianigiani.

Krka bo gostila Crveno zvezdo. Foto: www.alesfevzer.com

Krka gosti beograjskega velikana

Misija (ne)mogoče pa čaka Krko, ki bo v ponedeljek gostila Crveno zvezdo. Ta je po osmih tekmah pri sedmih zmagah, medtem ko je Krka na osmih obračunih slavila dvakrat, nazadnje ravno v prejšnjem krogu, ko je zabeležila pomembno zmago na gostovanju pri Megi.

