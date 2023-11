V Stožicah evroligaški Partizan, Krka do pomembne zmage

V osmem krogu lige ABA izjemno zahtevna preizkušnja čaka Cedevito Olimpijo, ki bo danes ob 17.30 gostila Partizan. Ker bo v ponedeljek v Stožicah tudi reprezentančna nogometna tekma, se na obe tekmi raje odpravite z javnim prevozom. V nedeljo so košarkarji Krke vendarle dosegli drugo zmago. Ob koncu prvega polčasa so proti Megi še zaostajali za deset točk, po izvrstnem drugem polčasu pa zmagali s 77:72. Izstopali so Leon Stergar (25 točk), Jan Špan (16) in Jurij Macura (14).

Cedevita Olimpija proti Partizanu brez Matkovića

Matković bo zaradi bolečin izpustil tekmo s Partizanom. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Košarkarji Cedevite Olimpije bodo tekmo sedmega kroga igrali danes ob 17.30, ko v Stožice prihaja Partizan. Obe ekipi imata pet zmag in dva poraza. Ljubljančani bodo brez prvega centra Karla Matkovića, ki ima težave s hrbtom in ni dokončal niti zadnje tekme v EuroCupu, ko so še sedmič izgubili.

"Moramo igrati čvrsto. Zaigrali bomo brez Karla Matkovića, zato se bomo znova predstavili v drugačni postavi, ki bo nižja in manj atletska pod košem. Morali se bomo odločno zoperstaviti evroligaški ekipi, ki ima visoke igralce," je pred tekmo dejal trener Simone Pianigiani. Gregor Glas, ki je krajši čas igral za Partizan, pa razmišlja takole: "Zavedamo se kakovosti ekipe Partizana, ki bo zagotovo v Ljubljano prišla izredno motivirana, saj je na zadnji tekmi v ligi ABA doživela poraz. Zagotovo nas čaka neka reakcija tekmecev na ta poraz, naša naloga pa je, da damo vse od sebe skozi celotno tekmo in poskušamo presenetiti."

Krka do zlata vredne zmage

Mega je imela pred tekmo s Krko štiri zmage in tri poraze, med drugim so v svoji dvorani premagali Partizan. Krkaši so imeli eno samo zmago in šest porazov. "Mega je mlada in kakovostna ekipa. Igrajo z veliko energije. Imajo veliko izbranih talentov. Izpostaviti velja Topića, enega vidnejših igralcev lige, okoli katerega se vrti večina igre. Mi se moramo sicer ukvarjati predvsem s sabo. Upam, da bo prišel čas, ko se bomo lahko pobrali iz črne luknje," je pred srečanjem dejal trener Krke Gašper Okorn.

A začetek ni bil najboljši, saj so prvo četrtino izgubili s 13:21 in na glavni odmor odšli z desetimi točkami zaostanka (42:32 za Mego). Šele 19-letni Nikola Topić je bil že pri osmih točkah, izkušeni Nikola Janković, ki je pred leti igral tudi za Olimpijo, pa pri devetih. Najučinkovitejši košarkar prvega polčasa je bil sicer Krkin Jurij Macura, ki je ob stoodstotnem metu dosegel deset točk in imel še sedem skokov. Gostje so sicer v prvem polčasu za tri metali samo 18-odstotno (2/10).

Leon Stergar je dosegel svoj rekord lige ABA, 25 točk. Foto: Mega MIS/Ivica Veselinov

Po trojki Leona Stergarja (14 točk) je Krka v peti minuti nadaljevanja tekme izid poravnala na 46:46. Drugi polčas je torej začela z delnim izidom 14:4. Nadaljevanje je bilo zelo izenačeno, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu. Pred zadnjo četrtino je Mega vodila z 61:59. Če je bilo v tretji četrtini veliko košev (19:27), pa je bil boj za žogo v zadnji tako zagrizen, da je bilo točk manj, sledili so si prosti meti, tudi izgubljene žoge. Teh je bilo pri Krki preveč (16).

Sledili sta dve zaporedni trojki Jana Špana in vmes koša Macure, tako da so Novomeščani tri minute pred koncem povedli z 71:67. Prednosti niso več zapravili. Za zmago s 77:72 so največ prispevali Stergar (25 točk), Špan (16 točk, devet asistenc) in Macura (14 točk, osem skokov). Pri Megi je bil s 16 točkami najboljši strelec Uroš Plavšić, Topić jih je dal 12.

