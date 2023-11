Krka se skuša pobrati iz črne luknje

Olimpija bo v ponedeljek ob 17.30 gostila Partizana. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Mega ima štiri zmage in tri poraze, med drugim so v svoji dvorani premagali tudi Partizan. Krkaši imajo zmago in šest porazov. V ligi ABA sta moštvi odigrali 16 medsebojnih tekem, Novomeščani so jih dobili šest. V gosteh so dobili le eno od osmih tekem, in sicer v sezono 2016/17.

"Mega je mlada in kakovostna ekipa. Igrajo z veliko energije. Imajo veliko izbranih talentov. Izpostaviti velja Topića, enega vidnejših igralcev lige, okoli katerega se vrti večina igre. Igrajo hitro, agresivno, zato bomo morali imeti čim manjše število izgubljenih žog, se organizirano vračati iz napada v obrambo in parirati v skoku. S tem bi jih lahko limitirali, saj so najbolj nevarni na odprtem igrišču. Mi se sicer moramo ukvarjati predvsem s sabo. Upam, da bo prišel čas, ko se bomo lahko pobrali iz črne luknje," je pred srečanjem dejal trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 8. krog

Petek, 17. november:

Sobota, 18. november:

Nedelja, 19. november:

Ponedeljek, 20.november:

Lestvica: