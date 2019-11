Primorci premagali FMP, Krka za eno točko boljša od Igokee

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primorci so premagali FMP.

Lance Christopher Harris je bil z 20 točkami ne le prvi strelec Primorske pač pa tekme, dve manj je k zmagi Koprčanov prispeval Hrvat Marko Jagodić Kuridža, k tem pa dodal še sedem skokov in sedem asistenc. Enajst točk je k zmagi prispeval Stephen Holt, po 10 pa Alen Hodžić in Žiga Dimec. Najboljši posameznik FMP-ja je bil Stefan Đorđević z 19 točkami in osmimi skoki.

Krka je s 76.75 premagala Igokeo. V novomeški zasedbi je zablestel Luka Lapornik, dosegel je 26 točk, tem dodal še štiri skoke in pet asistenc. Drugi najboljši strelec domačih je bil Jure Balažič s 13 točkami, tretji pa Ivan Ramljak z enajstimi. Oliver Stević in Đorđe Gagić sta bila s po 15 točkami najboljša pri Igokei.

Liga ABA, 8. krog:

Lestvica:

