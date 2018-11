Olimpija še šestič zapored na kolenih, tokrat v Laktaših

V Laktaših smo spremljali obračun moštev, ki sta imeli po sedmih kolih Lige ABA na svojem računu enako število zmag (2) in porazov (5). V Laktaše se je ljubljansko moštvo odpravilo brez Issufa Sanona (bolečine v kolenu), Blaža Mesička, Igorja Tratnika, Jaleka Feltona in Petra Vujačića, Erjon Kastrati in Jan Barbarič pa sta še naprej v procesu rehabilitacije po poškodbah in izgubilo, čeprav je tekmecem nasulo kar 105 točk.

