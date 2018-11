V živo: Novomeščani zaostajajo v Beogradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilna ekipa lige ABA Crvena zvezda je v sedmem krogu lige ABA z zmago nad Petrolom Olimpijo podaljšala niz neporaženosti. Krog se zaključuje s tekmo med FMP-jem in Krko.

Končno ločilo sedmemu krogu bosta v danes postavila FMP in Krka. Novomeščani bi se s tretjo zmago odlepili z dna prvenstvene lestvice.

Petrol Olimpija se je v soboto v Stožicah pomerila z beograjsko Crveno zvezdo, ki je po sedmih odigranih krogih še edina neporažena ekipa v ABA ligi. Ljubljančani so bili prvi dve četrtini enakovreden nasprotnik aktualnim podprvakom, ob polčasu so zaostajali le sedem točk.

V drugem polčasu je pri Ljubljančanih sledil razpad sistema, ki so ga košarkarji beograjskega kluba znali kaznovati, prednost gostov je rasla iz minute v minuto. Aktualni podprvaki ABA lige so na koncu slavili s 83:60. Pri domačih se je strelsko najbolj izkazal Scottie Reynolds s 17 točkami in je bil hkrati edini v moštvu Olimpije, ki je dosegel dvomestno število točk.

V naslednjem krogu lige Aba bo Petrol Olimpija v petek, 16. novembra, gostovala pri Igokei.

Fotoutrinki s tekme (foto: Vid Ponikvar):