Pianigiani se vrača, velika priložnost za Krko

Cedevita Olimpija je šestih krogih lige ABA s štirimi zmagami in dvema porazoma na šestem mestu. Ljubljanska ekipa je do zdaj morala priznati premoč Crveni zvezdi in Igokei, bila pa je boljša od Borca, Studentskega centra, Splita in Mege. Tokrat Olimpijo čaka gostovanje v Beogradu pri FMP-ju, ki je po šestih tekmah pri polovičnem izkupičku. FMP je v zadnjem krogu za točko ugnal Igokeo.

Člansko zasedbo Cedevite Olimpije bo v soboto na klopi znova vodil glavni trener Simone Pianigiani. Italijanski strokovnjak, ki je mesto glavnega trenerja ljubljanskih Zmajev zasedel letošnje poletje, se v polni pogon vrača po malo več kot dvotedenski odsotnosti zaradi zdravstvenih težav. "Vesel sem, da sem nazaj, in da mi je zdravstveno osebje dalo zeleno luč za mojo vrnitev. Še vedno nisem povsem pri močeh, a pomembno je, da sem nazaj, kar je bila tudi moja želja, saj nisem želel biti predolgo časa odsoten. V tem obdobju so člani strokovnega štaba in igralci delali v pravo smer. Upam, da me zdravje od zdaj naprej ne bo več ustavljalo. Morda še ne bom tisti pravi, tudi energija mi še ne dopušča, da je telo povsem pravo, pa vendar želim svojo energijo posvetiti celotni ekipi," je pred odhodom v Beograd povedal strateg Ljubljančanov.

Simone Pianigiani Foto: www.alesfevzer.com

"Želim si, da bomo čim prej popolni, tako igralci, kot tudi jaz, in da bo tudi igralski kader čim prej popoln po vseh poškodbah, ker bomo tako lahko napravili dodaten korak naprej v naši igri. Želim se zahvaliti klubu, vsemu osebju in igralcem, ki so bili v stiku z menoj v teh dveh tednih. Povsem človeško so sprejeli vse, za kar sem resnično hvaležen, zdaj pa je čas, da se povsem posvetimo košarki na parketu," je ob vrnitvi dejal Italijan in se ozrl tudi proti naslednji tekmi ljubljanske zasedbe. "V teh dveh tednih, ko sem bil odsoten, sem bil v stiku z vsemi, napravili so številne korake v pravo smer z novo sestavo ekipe, zato upam, da v tem ritmu nadaljujemo, saj bomo za zmago proti FMP-ju potrebovali dobro tekmo vseh 40 minut. Igralci garajo za to in si želijo zmage, ta želja pa je v takšni situaciji zelo pomembna. Zagotovo bomo boljši, ko bomo imeli na voljo vse igralce, a naš cilj je, da tudi v tej postavi zmagamo in verjamem, da nas lahko želja popelje do uspeha."

Krka bo lovila drugo zmago v jadranski ligi. Foto: www.alesfevzer.com

Slabše je v sezono lige ABA vstopila Krka, ki je po uvodni zmagi nad FMP-jem nanizala pet zaporednih porazov, nazadnje je bila prekratka na gostovanju pri Studentskem centru. Nič boljše sezone ni začela niti Cibona, ki je po šestih krogih pri enakem izkupičku kot novomeška zasedba. Prvo in edino zmago je Cibona zabeležila v zadnjem krogu, ko je za točko ugnala Mornar.

Liga ABA, 7. krog

Petek, 10. november:

Sobota, 11. november:

Nedelja, 12. november:

Ponedeljek, 13.november:

Lestvica: