Cedevita Olimpija želi prekiniti negativen niz, Krka v boj za drugo zmago

V petem krogu lige ABA bo Cedevita Olimpija v soboto zvečer gostila SC Derby, Krka pa bo v ponedeljek gostovala pri Mornarju iz Bara. Ljubljanska ekipa bo poskušala prekiniti niz treh zaporednih porazov na vseh tekmovanjih, novomeška zasedba pa bo iskala priložnost za drugo zmago v regionalnem tekmovanju. V ponedeljek bo v pozornosti nov derbi med Partizanom in Crveno zvezdo. V četrtek so se v evroligi po napeti končnici veselili košarkarji Partizana.

Cedevita Olimpija se v soboto podaja v novo preizkušnjo na domačem parketu stoženske dvorane. V Ljubljano prihajajo aktualni superpokalni prvaki Lige ABA, košarkarji SC Derbyja, ki ga vodi Andrej Žakelj, ljubljanska zasedba pa bo skušala prekiniti niz treh zaporednih porazov v zadnjem obdobju. Za aktualne slovenske prvake bo to druga od štirih zaporednih domačih tekem. V obračun s SC Derbyjem bo Cedevita Olimpija vstopila brez Justina Cobbsa, ki bo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice leve noge s parketa odsoten vsaj od tri do štiri tedne. Ekipo bo s klopi znova vodil pomočnik glavnega trenerja Simoneja Pianigianija Andrea Turchetto, saj bo Pianigiani znova odsoten zaradi zdravstvenih težav.

"Čaka nas srečanje z zelo dobro ekipo. Naši tekmeci so na začetku sezone osvojili naslov zmagovalca Superpokala Lige ABA in tudi v rednem delu nadaljujejo odlične predstave. Pozorni bomo morali biti na njihov met z razdalje, saj izza črte mečejo z več kot 40-odstotno natančnostjo. Obenem zelo dobro dosegajo točke iz protinapadov, zato sta to zagotovo dve stvari, na kateri bomo osredotočeni pri pripravi na sobotno tekmo. Moramo še naprej delati in iskati novo kemijo znotraj ekipe, saj moramo zaradi poškodb znova spremeniti postavo, obenem pa moramo dati Klemnu več časa, da se ujame z ekipo. Zato smo osredotočeni tudi na svoje naloge in ne le na to, na kaj se moramo pripraviti pri tekmecih," je pred dvobojem s SC Derbyjem povedal Andrea Turchetto.

Krka je do zdaj v ligi ABA zmagala enkrat. Foto: Krka/Robi Verbajs

Krka v boj za drugo zmago

Drugi slovenski predstavnik Krka pa bo na delu v ponedeljek. Novomeščani so v prvem krogu regionalne lige po podaljšku ugnali FMP, nato pa so po vrsti klonili proti Partizanu, Budućnosti in Zadru, kjer so s svojo predstavo močno zaostali za pričakovanji. Tokrat jih čaka gostovanje v Baru pri Mornarju, ki je po štirih krogih še brez uspeha. Mornar je do zdaj visoko klonil proti SC Derbyju, Zadru, Budućnosti in Partizanu. Še najmanj je ekipa iz Bara klonila proti zasedbi Andreja Žaklja, ki je pred dobrim tednom dni slavila s 94:79.

Liga ABA, 5. krog

Petek, 27. oktober:

Sobota, 28. oktober:

Nedelja, 29. oktober:

Ponedeljek, 30. oktober:

Lestvica: