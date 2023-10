Krka že v prvem polčasu zapravila možnosti za zmago

Krka je v četrtem krogu lige ABA doživela tretji poraz, pa je bil tekmec, Zadar, pravi za zmago. Usodna je bila druga četrtina, ki so jo izgubili za 15 točk. Novomeščani so tako že ob polčasu zaostajali s 26:48, na koncu pa izgubili s 75:88. Cedevita Olimpija bo za tretjo regionalno zmago v nedeljo zvečer igrala v Laktaših pri Igokei.

Krka je za uvod v regionalno tekmovanje ugnala FMP, nato pa doživela poraza proti Partizanu in Budućnosti. Zdaj so slabo začeli niz tekem proti nasprotnikom, s katerimi naj bi se borili za mesta v spodnji polovici lige Aba. Zadar je v Novem mestu slavil z 88:75. V naslednjem krogu jo čaka gostovanje pri Mornarju, nato še eno pri Studentskem centru, temu pa sledita preizkušnji doma s Cibono in v gosteh z Mego.

Varovanci Gašperja Okorna so razočarali domačo publiko. Odpovedali so v vseh elementih košarkarske igre, predvsem pa so igrali nemotivirano in brez prave agresivnosti. Tekmec jim je tako že v prvem polčasu zbežal na neulovljivo razliko, slika na parketu dvorane Leon Štukelj pa se ni spremenila niti v drugih dvajsetih minutah. Iz sivega povprečja sta po točkovnem izkupičku izstopala le Leon Stergar s 23 točkami (trojke 4:5, 8 skokov, štiri podaje) in Jairus Hamilton, ki je dosegel 17 točk (trojke 3:7). Zadar je imel kar tri zelo razpoložene košarkarje: Luka Božić je dal 24 točk, Karlo Žganec 23 in Dario Drežnjak 21.

Cedevita Olimpija v nedeljo proti Igokei

Cedevita Olimpija bo lovila tretjo zmago v ligi ABA. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Na drugi strani je Cedevita Olimpija med tednom v Eurocupu doživela še tretji zaporedni poraz, potem ko je klonila na gostovanju pri Bešiktašu. Bolje gre zmajem v jadranskem tekmovanju, v katerem so v prvih treh krogih ugnali Mego in Split ter prejeli bolečo lekcijo od Crvene zvezde. Zdaj zasedbo Simoneja Pianigianija čaka srečanje z Igokeo, ki je do zdaj ugnala Studentski centar in Split, v prvem krogu pa klonila pred Zvezdo. Cedevita Olimpija in Igokea sta se v tej sezoni že srečali, in sicer sredi septembra, ko je bila na superpokalu lige ABA s 75:65 boljša ekipa iz Laktašev.

"Igokea je dobra ekipa, ki igra vse bolje in bolje. Imajo veliko možnosti za zaključevanje, v napadu so raznovrstni. Imajo kvaliteto in sistem. Sigurno nas čaka težka tekma, a naša naloga je, da bomo boljši. V Turčiji smo odigrali tekmo, a ostali brez zmage. Zdaj nas čaka povsem drugo srečanje," je dejal Pianigiani.

