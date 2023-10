Krka v boj za drugo zmago, Cedevita Olimpija pa tretjo

Krka je za uvod v regionalno tekmovanje najprej ugnala FMP, nato pa doživela "pričakovana" poraza proti favoriziranima Partizanu in Budućnosti. Da bodo svojo priložnost za drugi uspeh naskakovali proti Zadru, je že po tekmi z beograjskim velikanom poudaril Gašper Okorn, ki je dejal, da bo ekipa po gostovanju v Podgorici znova prišla na svoj račun. Krka je na generalki pred sobotnim spopadom v državnem prvenstvu brez Jana Špana, Jairusa Hamiltona in Isaiha Cousinsa ugnala Ilirijo in v ligi Nova KBM ostaja stoodstotna.

Cedevita Olimpija bo lovila tretjo zmago v ligi ABA. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Na drugi strani je Cedevita Olimpija med tednom v Eurocupu doživela še tretji zaporedni poraz, potem ko je klonila na gostovanju pri Bešiktašu. Bolje gre zmajem v jadranskem tekmovanju, v katerem so v prvih treh krogih ugnali Mego in Split ter prejeli bolečo lekcijo od Crvene zvezde. Zdaj zasedbo Simoneja Pianigianija čaka srečanje z Igokeo, ki je do zdaj ugnala Studentski centar in Split, v prvem krogu pa klonila pred Zvezdo. Cedevita Olimpija in Igokea sta se v tej sezoni že srečali, in sicer sredi septembra, ko je bila na superpokalu lige ABA s 75:65 boljša ekipa iz Laktašev.

