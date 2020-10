Cedevita Olimpija zanesljivo odpravila Split

Liga ABA, 2. krog

Obračun v Tivoliju so sicer bolje odprli gostje, ki so se vrnili v ABA ligo, in pri vodstvu z 12:5 prisilili domačega trenerja Jurico Golemca, da je vzel minuto odmora. Cedevita Olimpija je v nadaljevanju zaigrala bolje, ujela Splitčane, v drugi četrtini povedli za osem, na odmor pa odšli s štirimi točkami prednosti (42:38). Nato pa je sledila izjemna tretja četrtina Ljubljančanov, ki so jo dobili s kar 39:14, in vprašanja o zmagovalcu ni bilo več. Zmaji so v zadnjem delu zadržali visoko prednost in se druge zmage v tej sezoni lige ABA razveselili s 94:66.

Pri Olimpiji je največ točk, 19, dosegel Jarrod Jones, Kendrick Perry jih je dodal 16, Rion Brown 15, Jaka Blažič pa 14. Pri gostih je Marko Luković ob porazu vpisal 12 točk. Blaž Mesiček je v dobrih 19 minutah igre v statistiko vpisal tri točke, en skok in dve asistenci.

Koper Primorska bo skušala priti do prve zmage na gostovanju v Igokei, vendar se zavedajo, da bo to ob okrnjenemu kadru težko dosegljivo.

Krka, ki bo z gostovanjem v Zadru zaprla vrata 3. kroga, bo prav tako poskušala priti do prve zmage. Po uvodnem porazu proti Olimpije je morala drugo tekmo zaradi desetdnevne karantene izpustiti.

Liga ABA, 3. krog Petek

Cedevita Olimpija : Split 94:66 (19:19, 42:38, 81:52)

Jones 19, Perry 16, Brown 15; Luković 12, Čampara 11, Mesiček 3



Sobota 17.00, Igokea – Koper Primorska 19.00, Budućnost – Borac 21.00, FMP - Partizan Nedelja 20.00, Crvena zvezda – Mornar Ponedeljek 18.00, Zadar - Krka