Cedevita Olimpija opravila nalogo. Potrjena širitev lige, Krka ne bo izpadla.

Klubi v ligi ABA ta konec tedna igrajo zadnji krog rednega dela. Cedevita Olimpija je v troboju za četrto mesto – to v končnici prinaša prednost domačega terena – z Zadrom in Mego. Svoj del naloge je opravila: Cibono je premagala s 97:72. Prvi strelec tekme je bil Aleksander Šaškov z 20 točkami. Krka bo v soboto za slovo od mednarodnega tekmovanja za to sezono igrala z Borcem, tekma pa ne bo več odločala ob obstanku, saj je potrjena širitev lige na 16 klubov in tako ne bo noben izpadel.

Košarkarji Cedevite Olimpije so le v začetnem delu tekme zaostajali, ko pa so pri 21:20 prišli do vodstva, ga niso več spustili iz rok. Še več, že v drugi četrtini so tekmecem dovolili le 13 točk, potem pa razliko 20 in več točk brez težav zadržali do konca. Tako je bilo že precej pred iztekom dvoboja jasno, da bo šla zmaga v Ljubljano, gostje se niti niso preveč naprezali, so pa imeli več razpoloženih igralcev.

Gregor Glas je dal osem točk. Foto: Cibona/Ivana Dergez "Pomembna, zelo pomembna tekma. Predvsem veseli dejstvo, da smo imeli pravo energijo, ki nam je na nekaj zadnjih tekmah manjkala. Tokrat pa smo šli v tekmo s pravo energijo. Žoga je lepo krožila in igra je stekla," je po zmagi ocenil Jaka Klobučar, ki je igral 16 minut in dal osem točk. Z 20 točkami je bil prvi strelec Cedevite Olimpije Aleksander Šaškov (njegov rekord v ligi ABA), Alen Omić je dosegel dvojnega dvojčka (14 točk in 14 skokov), 14 točk pa je dal tudi Zoran Dragić. Na zmago računajo tudi v četrtfinalu proti Megi, je dodal Klobučar. "Dobro se moramo pripraviti na končnico. Na to se čaka vso sezono. Časa za pripravo imamo dovolj. Računamo na pozitiven izkupiček."

Potrjena širitev lige na 16 klubov

Vodstvo lige je ta petek na skupščini na glasovanju potrdilo, da bo naslednjo sezono ligo sestavljalo 16 ekip. Mesto bo tako obdržalo vseh 14 ekip iz te sezone, Krki je tako obstanek že zagotovljen. Novomeščanom je sicer, če ne bi prišlo do širitve, grozil izpad, saj so bili krog pred koncem rednega dela na zadnjem mestu. Ligo bodo popolnili s prvim iz lige ABA 2 in gostujočo ekipo iz Združenih Arabskih Emiratov, BC Dubai. Iz ene države lahko odslej v ligi sodeluje največ šest klubov (doslej največ pet).

Krka na zadnji tekmi v Čačku

Jan Špan Foto: www.alesfevzer.com V soboto čaka Krko gostovanje v Čačku pri Borcu. V boju za 13. mesto upa še na pomoč FMP-ja proti Mornarju, saj bi Dolenjci ob morebitnem enakem izkupičku z Mornarjem zaradi boljšega medsebojnega izkupička na lestvici končali pred zasedbo iz Bara. Krka se bo morala znajti brez Marka Radovanovića, ki si je proti Šentjurju med tednom težje poškodoval koleno, ob tem je že dlje časa odsoten tudi Jurij Macura.

Liga ABA, 26. krog

Petek, 5. april:

Sobota, 6. april:

Nedelja, 7. april:

Ponedeljek, 8. april:

Lestvica: