V živo: Olimpija visoko vodi. Potrjena širitev lige, Krka ne bo izpadla.

Klubi v ligi ABA igrajo zadnji krog rednega dela. Cedevita Olimpija je v troboju za četrto mesto – to v končnici prinaša prednost domačega terena – z Zadrom in Mego. Ob 18.00 igra v Zagrebu pri Ciboni. Ob polčasu vodi z 52:33. Krka bo v soboto za slovo od mednarodnega tekmovanja za to sezono igrala z Borcem, tekma pa ne bo več odločala ob obstanku, saj je potrjena širitev lige na 16 klubov in tako ne bo noben izpadel.

Varovanci glavnega trenerja Zorana Martića za preboj na četrto mesto na lestvici v Zagrebu nujno potrebujejo zmago nad Cibono, ob tem pa mora Mega v soboto izgubiti na gostovanju pri Igokei. V primeru zmage Cedevite Olimpije in Mege, bi četrto mesto na lestvici zasedla Mega. Če Cedevita Olimpija v petek v Zagrebu doživi poraz, ob tem pa Zadar v ponedeljek premaga Partizan, bi Cedevita Olimpija redni del sezone zaključila na šestem mestu.

"Na zadnji tekmi rednega dela tekmovanja želimo prikazati čim boljšo predstavo in zabeležiti zmago proti Ciboni. V zadnjem kolu želimo odigrati čim boljšo tekmo in se na ta način že pripravljati tudi na končnico, ne glede na to, s kom in kje bomo igrali," je pred petkovo tekmo v Zagrebu za klubsko spletno stran povedal glavni trener ljubljanske ekipe.

Potrjena širitev lige na 16 klubov

Vodstvo lige je ta petek na skupščini na glasovanju potrdilo, da bo naslednjo sezono ligo sestavljalo 16 ekip. Mesto bo tako obdržalo vseh 14 ekip iz te sezone, Krki je tako obstanek že zagotovljen. Novomeščanom je sicer, če ne bi prišlo do širitve, grozil izpad, saj so bili krog pred koncem rednega dela na zadnjem mestu. Ligo bodo popolnili s prvim iz lige ABA 2 in gostujočo ekipo iz Združenih Arabskih Emiratov, BC Dubai. Iz ene države lahko odslej v ligi sodeluje največ šest klubov (doslej največ pet).

Krka na zadnji tekmi v Čačku

Jan Špan Foto: www.alesfevzer.com V soboto čaka Krko gostovanje v Čačku pri Borcu. V boju za 13. mesto upa še na pomoč FMP-ja proti Mornarju, saj bi Dolenjci ob morebitnem enakem izkupičku z Mornarjem zaradi boljšega medsebojnega izkupička na lestvici končali pred zasedbo iz Bara. Krka se bo morala znajti brez Marka Radovanovića, ki si je proti Šentjurju med tednom težje poškodoval koleno, ob tem je že dlje časa odsoten tudi Jurij Macura.

