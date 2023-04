Cedevita Olimpija proti najslabšim

Do konca rednega dela lige ABA bosta na sporedu le še dva kroga in nekatere zaostale tekme. Cedevito Olimpijo, ki si je že zagotovila mesto v končnici, do konca rednega dela čakajo še tri tekme. Prva v torek, ko bo zasedba Mira Alilovića gostovala pri Mornarju. Ta je s sedmimi zmagami in 15 porazi trenutno najslabša ekipa lige.