Cedevita Olimpija lahko z zmago pomaga tudi Krki

Pred košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije je izredno pomemben obračun 24. kroga z Mornarjem. Ljubljančani skušajo v areni Stožice proti kolektivu iz črnogorskega obmorskega mesta Bar prekiniti niz treh zaporednih porazov v regionalni ligi. Zasedba glavnega trenerja Zorana Martića hkrati skuša ostati v boju za četrto mesto po rednem delu, kjer so po izkupičku zmag in porazov trenutno izenačeni z Zadrom (14/9), a ima Zadar boljši izkupiček v medsebojnih obračunih. V regionalni ligi je Mornar po 23 odigranih tekmah pri izkupičku petih zmag in 18 porazov. Črnogorci imajo eno zmago več, kot novomeška Krka, ki je trenutno na zadnjem mestu lestvice.

"Zelo pomembna tekma za nas. V Stožicah želimo na obračunu z Mornarjem prekiniti niz treh zaporednih porazov. Mornar je ekipa, ki je ne smeš podcenjevati, v zadnjem obdobju pa so naši tekmeci precej dvignili formo in zabeležili nekaj pomembnih zmag, ki so jih dvignili z zadnjega mesta na lestvici. Pred nami je dober izziv, a menim, da imamo dovolj motivacije in znanja, da uresničimo svoje cilje," je pred sobotno tekmo dejal Martić.

