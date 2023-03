Izjemno pomembna preizkušnja za slovenske prvake

Potem ko je Cedevita Olimpija v sredo na dvoboju 15. kroga rednega dela Eurocupa doživela poraz proti Lietkabelisu (87:94) je pred Ljubljančani nova preizkušnja. S sredinim porazom so košarkarji Cedevite Olimpije ostali brez teoretičnih možnosti za preboj v končnico evropskega tekmovanja, boj za mesto med najboljšimi osmimi ekipami regionalne lige pa bodo nadaljevali v Zadru. V primeru zmage bi si Ljubljančani že zagotovili mesto v končnici. V kolikor pa bi ljubljanski klub v nedeljo v Zadru doživel poraz, morata v 21. krogu izgubiti tudi Split in Cibona.

"Vsakič, ko gostujemo, moramo igrati bolje, predvsem v igri v obrambi," je pred dvobojem v dvorani Krešimirja Ćosića povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Jurica Golemac. Foto: Vid Ponikvar

"V Zadru je vedno težko igrati. Zadar v tej sezoni igra odlično košarko, zelo pametno, disciplinirano in intenzivno. Naši tekmeci igrajo hitro košarko z veliko podajami. Luka Božić, Dario Drežnjak, Karlo Žganec, Marko Ramljak, vsi so igralci, ki so izkušeni, dobro se poznajo tudi z glavnim trenerjem, ki dela odlično. Nasproti nam bo stala ekipa, ki je premagala Crveno zvezdo in bila do zadnje minute v igri za zmago v Podgorici pri Budućnosti. Zagotovo nas čaka težka tekma. Mi moramo dati vse od sebe, da nadaljujemo z dobrimi igrami v regionalni ligi. Vsakič, ko gostujemo, moramo igrati bolje, predvsem v igri v obrambi," je pred dvobojem v dvorani Krešimirja Ćosića povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Jurica Golemac.

Tudi Marko Jeremić, ki je na prvem medsebojnem obračunu med obema ekipama dosegel 11 točk, je izpostavil pomembnost igre v obrambi: "Pred nami je tekma, ki zagotovo ne bo lahka. Zadar je zelo neugodna ekipa, ki je v tej sezoni že dokazala, da na domačem igrišču igra odlično. Naši tekmeci imajo kvalitetne posameznike, ki držijo ekipo skupaj. Ustaviti moramo njihove protinapade ter njihov napadalni skok. Do zmage lahko pridemo, če bomo pravi in čvrsti v igri v obrambi."

Liga ABA, 21. krog:

Sobota, 11. marec:

Nedelja, 12. marec:

Ponedeljek, 13. marec:

Lestvica: