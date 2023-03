Boleč poraz Cedevite Olimpije na Hrvaškem

Privrženci Cedevite Olimpije v tem tednu niso imeli razlogov za zadovoljstvo. Zmaji so med tednom na dvoboju 15. kroga rednega dela Eurocupa doživeli poraz proti Lietkabelisu (87:94) in ostali brez teoretičnih možnosti za preboj v končnico evropskega tekmovanja, v nedeljo pa so prikazali skromno predstavo na gostovanju v ligi ABA v Zadru. Že po prvem polčasu so visoko zaostajali (43:26), v nadaljevanju pa so Dalmatinci še povišali prednost in preprečili Olimpiji, da bi si zagotovila mesto med najboljšimi osmimi ekipami regionalne lige že v nedeljo. morali počakati do ponedeljka. Če bo Split ostal praznih rok na gostovanju v Črni gori, bodo zmaji napredovali v končnico že pet krogov pred koncem.

