Partizan se je poigral z nemočnimi Novomeščani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Krke so v drugem krogu lige ABA na zahtevni domači tekmi v razprodani dvorani Leona Štuklja gostili branilca naslova Partizan in izgubili s kar 56:96. Tudi Cedevito Olimpijo čaka zahtevno delo, gostovala bo pri Crveni zvezdi. Drugi krog se je začel že v petek zvečer, ko sta zmagi dosegla Igoeka in Borac.

Liga ABA, 2. krog

Nedelja, 8. oktober:

Obe slovenski ekipi sta bili v prvem krogu uspešni. Cedevita Olimpija je v soboto proti Megi ob polčasu vodila z 20 točkami naskoka, nato pa na koncu trepetala, a odnesla celo kožo in zmagala z 89:87. Krka pa je v ponedeljek ob vrnitvi v ligo ABA v Beogradu po podaljšku z 99:79 premagala FMP.

Novomeščani se v razprodani dvorani Leona Štuklja ne morejo počutiti povsem kot doma, saj imajo gostje bučno spodbudo s tribun. Kljub temu so se v uvodu prve četrtine dobro upirali tekmecem, ki so največ vodili za 5, kolikor je bila tudi njihova prednost po prvi četrtini, v kateri so domači zmogli zgolj 11 točk.

Beograjčani so imeli v Novem mestu bučno podporo. Foto: Krka/Robi Verbajs

Nato pa slabše nadaljevanje Dolenjcev, Partizan je hitro ušel na +10 in Gašperja Okorna prisilil v time-out, ki pa ni bil učinkovit, Beograjčani so z delnim izidom 10:0 vodili že za 15 (26:11). Krka ni zmogla slediti tempu gostov, v prvem polčasu je dosegla zgolj 22 točk in se na odmor odpravila z zaostankom 23 točk (22:45).

Tudi nadaljevanje je bilo podobno, gostje so povsem prevladovali, prednost se je višala in višala, na koncu je Partizan slavil s 40 točkami (96:56).

Pri Krki sta največ točk, 16, dosegla Miha Cerkvenik in Jairus Hamilton, 8 jih je dodal Jan Špan. Pri gostih je Aleksa Avramović končal s 15 točkami, Balsa Koprivica z 12.

Cedevita Olimpija bo gostovala pri Crveni zvezdi. Foto: www.alesfevzer.com

V prvem krogu regionalnega tekmovanja pa sta zanesljivi zmagi vknjižila tako Crvena zvezda kot Partizan. Zvezda je na gostovanju pri Igokei zmagala z 81:63, Partizan pa je s 110:78 odpihnil Mornar. Sta pa srbski ekipi s polovično uspešnostjo vstopili v novo sezono evrolige, Crvena zvezda je v četrtek s 94:73 premagala Lyon-Villeurbanne, Partizan pa je bil nemočen proti Maccabiju iz Tel Aviva (81:96). Iz Tel Aviva pa se je iz prve evropske preizkušnje v Eurocupu praznih rok vrnila Cedevita Olimpija, ki je s 73:100 klonila proti Hapoelu.

Liga ABA, 2. krog

Petek, 6. oktober:

Sobota, 7. oktober:

Nedelja, 8. oktober:

Ponedeljek, 9. oktober:

Lestvica: