Zelo pomemben obračun za Cedevito Olimpijo

Nad ljubljansko zasedbo se v zadnjem času zgrinjajo temni oblaki. V ligi ABA so košarkarji Cedevite Olimpije zabeležili tri zaporedne poraze, nazadnje so pretekli teden izgubili še proti zadnji ekipi MZT-ja. Ob tem so bili ljubljanski košarkarji v sredo še visoko poraženi v Eurocupu, kjer so morali priznati premoč Prometeju. Cedevita Olimpija ima po 17 odigranih tekmah v regionalni ligi 12 zmag, enako število zmago pa ima tudi FMP na petem mestu, ki ima odigrano srečanje več.

Na zadnjih sedmih tekmah v regionalni ligi in evropskem pokalu je Cedevita Olimpija doživela šest porazov. Edino zmago so Zmaji vpisali prejšnji teden, ko so na domačem stoženskem parketu s 77:73 premagali beneško Umano Reyer. FMP se skupaj s Cedevito Olimpijo, Partizanom, Crveno zvezdo in Budućnostjo pred začetkom 19. kroga nahaja med peterico ekip, ki imajo na svojem računu več kot deset zmag. V dvoboj z Ljubljančani ekipa iz Železnika vstopa z dvema zaporednima porazoma proti neposrednima konkurentoma za najvišja mesta na lestvici, Crveni zvezdi in Budućnosti.

"Tekma, ki je zelo pomembna za obe ekipi, ne bo lahka," je prepričan Golemac. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Čaka nas tretje zaporedno gostovanje. FMP je izredno dobro organizirana ekipa, ki igra zelo hitro in fizično košarko. Naši tekmeci so imeli en teden časa, da se pripravijo na sobotno tekmo. Mi moramo na njihovo igro odgovoriti fizično in energično. Tekma, ki je zelo pomembna za obe ekipi, ne bo lahka. Mi se bomo pripravili in dali vse od sebe, da v Ljubljano s seboj odnesemo novi dve točki," je pred gostovanjem pri FMP-ju povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Jurica Golemac.

Na prvem medsebojnem obračunu sezone med Cedevito Olimpijo in FMP-jem je v Hali Tivoli v začetku novembra moštvo iz Srbije slavilo zmago z rezultatom 90:85.

