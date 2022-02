Krka za uvod v Podgorici, Olimpija pričakuje Igokeo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo z obračunom med SC Derbyjem in Krko začel 19. krog lige ABA. Novomeščani v boju za obstanek v ligi nujno potrebujejo točke. Drugi slovenski predstavnik, Cedevita Olimpija, bo v nedeljo na domačem parketu pričakal Igokeo. Ljubljančani so v prejšnjem krogu po napeti končnici klonili proti Budućnosti, ta teden pa so v EuroCupu zanesljivo ugnali Bursaspor.