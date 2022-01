Krka brez presenečenja proti Partizanu, Olimpija na težkem gostovanju

Danes se je z obračunom Krke in Partizana v Novem mestu začel 18. krog lige ABA. Zanesljive zmage z 79:63 so se veselili košarkarji beograjskega kluba, ki so vodili celo tekmo. Drugi slovenski predstavnik, Cedevita Olimpija, se bo na zmagovite tirnice poskušal vrniti na nedeljskem gostovanju v Podgorici pri Budućnosti.

Krka je doživela nov poraz v ligi ABA, v boju z ekipo z vrha lestvice ni imela pravih možnosti za presenečenje, saj so Beograjčani potrdili status favorita in na koncu zanesljivo zmagali z 79:63 ter začasno spet prevzeli prvo mesto.

Prva četrtina je bila še kolikor toliko izenačena, Krka pa je zaostajala samo za štiri točke. Tudi do polovice tekme so bili domači še blizu, razlika pa je bila ob polčasu –9.

A Partizan je v tretji četrtini prišel do prednosti 15 točk in kazalo je, da je dvoboj odločen. Vendar so Novomeščani v zadnji četrtini še enkrat zapretili. Po zaostanku 49:65 so domači posegli po minuti odmora, nato pa poskušali predvsem s trojkami še ujeti Beograjčane. To jim je delno uspelo, saj sta po dve zadela Luka Lapornik in Rok Stipčević, tako da je bil izid dve minuti pred koncem le še 60:69, 65 sekund pred koncem pa 63:71.

Toda gostje niso dovolili preobrata, spet so strnili svoje vrste in v končnici tekme zadržali prednost ter jo pred koncem spet povečali na več kot deset točk.

Stipčević je bil s 15 točkami najboljši strelec domačih, dve manj je dosegel Adonis Thomas. Pri Partizanu pa je bil najbolj učinkovit s 15 Balša Koprivica.

Liga ABA, 18. krog: Petek, 28. januar:

Krka : Partizan 63:79

Stipčević 15, Thomas 13, Lapornik L. (8 sk.) in Lapornik M. 10; Koprivica 15, Smailagić 10 (8 sk.), ..., Gregor Glas 7 (4 sk, 1 as.) v 18:33 Split : Igokea 89:77

Shorter 28, Bajo 14, Nejc Barič 14 (1 sk., 1 as.) v 23:30, Maj Kovačevič 12 (1 sk.) v 29:11; Jošilo 17, Ilić (10 sk.) in Robinson 14 21.00 Borac - Zadar Sobota, 29. januar:

19.00 Cibona - SC Derby

21.00 FMP - Mega Nedelja, 30. januar:

17.00 Crvena zvezda - Mornar

19.00 Budućnost - Cedevita Olimpija