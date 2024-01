Dan D za Krko, Cedevita Olimpija pri Jakari

Krka se bo na derbiju zadnjih moštev pred domačimi navijači pomerila z Mornarjem. Obe ekipi sta na 17 tekmah zmagali le trikrat, pri čemer je Mornar dve zmagi dosegel v zadnjih dveh krogih in se dviga v formi, kar zagotovo ni dobra novica za novomeško zasedbo, ki se krčevito bori za obstanek. "Vsi vemo, da je to zelo pomembna tekma za obe ekipi. Mornar je v zadnjih dveh krogih dosegel dve zmagi, zmagali so doma tako Zadar kot SC Derby. Zavedamo se, da so v dobri formi, hkrati pa nas to preveč ne zanima, ker vemo, kaj je naša naloga. Želim si, da bi bili v glavah pravi in da gremo na tekmo tako, kot je treba. Verjamem, da smo tekmo sposobni dobiti, taktično bomo poskušali pravilno zastaviti stvari, opraviti delo v obrambi. Gremo po zmago. Ta bi nam pomenila res ogromno," je pred srečanjem poudaril strateg Krke Gašper Okorn, ki bo lahko v dvorani Leona Štuklja računal na celotno zasedbo.

Cedevita Olimpija bo lovila tretjo zaporedno zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo ob 19. uri v podgoriški Morači v dvoboju 18. kroga udarili s SC Derbyjem. V podgoriški Morači, ki so jo zmaji v tej sezoni že zapustili z zmago v rednem delu nad Budućnostjo VOLI, bodo skušali slovenski prvaki doseči tretjo zaporedno zmago, drugo v regionalni ligi, s katero bi ohranili stik z vrhom lestvice. Zmaji so v soboto najprej v Stožicah visoko premagali Igokeo in nato v sredo v Hamburgu z energično igro ugnali še Hamburg. Na prvem obračunu med Cedevito Olimpijo in SC Derbyjem to sezono so v Stožicah zmaji praktično celotno srečanje narekovali tempo igre na parketu ter na koncu slavili zmago z rezultatom 102:93.

"SC Derby je odlično začel sezono, z zmago na superpokalu regionalnega tekmovanja. Pozna se dobro delo obeh slovenskih trenerjev, najprej Andreja Žaklja in zdaj Dejana Jakare. Zagotovo ne gre za ekipo, proti kateri nas čaka lahka tekma. Gre za mlado moštvo, ki dobro teče in meče z razdalje. Naše glavne naloge na tekmi bodo, da naše tekmece čim bolj omejimo v teh elementih," je pred tekmo povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije Zoran Martić.

