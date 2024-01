Katastrofalen met Krke za poraz v Zadru

Za uvod v 17. krog lige ABA je Krka gostovala v Zadru in izgubila s 53:70. Že ob polčasu je zaostajala za 16 točk. Iz igre je metala samo 37-odstotno. To je osmi poraz Novomeščanov na zadnjih devetih tekmah. Cedevita Olimpija bo v soboto ob 17. uri v Stožicah gostila Igokeo.

Zadar je dobil že prvo medsebojno tekmo v tej sezoni, ko je v Novem mestu slavil z 88:75. Novomeška zasedba tako ostaja pri vsega treh zmagah in je s 14 porazi pri dnu lestvice. Zadar je na poti do devete zmage sezone prednost povečeval iz četrtine v četrtino. Možnosti za preobrat Krke ni bilo. Za končni izid 70:53 sta dala Karlo Žganec in Lovro Mazalin po 16 točk, 11 točk je dal Slovenec v vrstah dalmatinske ekipe Petar Vujačić. Pri Novomeščanih, ki so iz igre metali samo 37-odstotno (Zadar 51-odstotno), sta bila dvomestna samo Miha Cerkvenik (14 točk) in Marko Radovanović (14). Krkaši tako niso izkoristili dveh ključnih odsotnosti pri Zadru, prvega strelca lige Aba Luke Božića (povprečje 22,4 točke) ter stalnega člana začetne peterke Marka Ramljaka.

Cedevita Olimpija želi prekiniti niz treh porazov

Cedevita Olimpija bo skušala prekiniti niz treh zaporednih porazov. Foto: www.alesfevzer.com Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v soboto ob 17. uri v Stožicah udarili z Igokeo in skušali prekiniti niz treh zaporednih porazov v vseh tekmovanjih. Pred začetkom 17. kola je bila Cedevita Olimpija z izkupičkom 11 zmag in petih porazov na tretjem mestu lestvice. Igokea je po 16 odigranih tekmah v rednem delu tekmovanja pri izkupičku desetih zmag in šestih porazov, s tem pa tesno sledi Cedeviti Olimpiji, ki ima zmago več. Na zadnjih petih tekmah je moštvo iz Laktašev zmagalo enkrat, in sicer v zadnjem krogu, ko je na gostovanju v Podgorici z rezultatom 90:81 premagalo SC Derby, ki ga vodi Dejan Jakara.

"Igokea se bo v soboto v Stožicah zagotovo predstavila z dobro igro in motivirana za zmago v Podgorici, kjer so bili naši tekmeci predvsem strelsko zelo dobro razpoloženi. Naša glavna naloga je, da že od samega začetka tekme dalje ustavimo njihovo hitro igro in njihov met iz razdalje," je povedal trener Zoran Martić.

Liga ABA, 17. krog

Petek, 19. januar:

Sobota, 20. januar:

Nedelja, 21. januar:

Ponedeljek, 22. januar:

Lestvica:

Preberite še: