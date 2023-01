Cedevita Olimpija po nadaljevanje sanjskega niza

V 15. krogu lige ABA bo Cedevita Olimpija v soboto ob 19. uri v Stožicah gostila Split. Ljubljančani za razliko od Eurocupa v tej sezoni regionalne lige igrajo veliko boljše, po trinajstih obračunih so pri enajstih zmagah, Split je s petimi zmagami in devetimi porazi na devetem mestu.

V regionalni ligi so ljubljanski košarkarji brez poraza že skoraj dva meseca. Parket so sklonjenih glav nazadnje zapustili 6. novembra lani, ko je v Tivoliju zmago slavil beograjski FMP. Zatem so nanizali kar osem zaporednih zmag, zadnjo v gosteh pri ekipi Borca, kjer so zmagali s 76:74.

Zasedba Jurice Golemca se sicer v obračun podaja s popotnico evropskega poraza, saj je Cedevita Olimpija med tednom v Eurocupu zabeležila že osmi poraz, potem ko je bila prekratka na gostovanju v Turčiji pri Bursi.

