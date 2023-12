V živo: Olimpija brez Pianigianija v Beogradu

Liga ABA, 14. krog

Nedelja, 31. december:

Mike Tobey Foto: Guliverimage Crvena zvezda je proti Igokei glavnino dela opravila že v prvi četrtini, ki jo je dobila z 31:13. Za Igokeo je bil to že tretji zaporedni poraz, Zvezda, ki bo čez teden dni gostovala v Ljubljani, je pri izkupičku 13-1. Ob zmagi beograjske ekipe je blestel naturalizirani slovenski reprezentant Mike Tobey, ki se je podpisal pod dvojni dvojček (13 točk, 12 skokov).

Na zadnji dan leta ob 12. uri igrajo košarkarji Cedevite Olimpije, ki gostujejo pri Megi. Ljubljanska ekipa je po 13 odigranih tekmah pri desetih zmagah, v prejšnjem krogu je po trdem boju zlomila odpor Cibone. Na drugi strani je Mega pri izkupičku 6-7, na božični dan pa je v velikem slogu z 92:76 ugnala v tej sezoni sicer zelo prepričljivo Igokeo.

Kot so sporočili iz kluba, je D. J. Stewart po tekmi odmora v petek treniral s preostalimi člani ekipe. Luka Ščuka še ni povsem okreval po bolezni, zato je delal po prilagojenem programu, enako kot tudi Aleksander Šaškov in Jaka Klobučar. Bolečine v hrbtu pa je v petek začutil Nikola Radičević, zato ga čaka pregled z magnetno resonanco, pregled pa bo opravil tudi Klobučar. Ekipo bo v nedeljo vodil pomočnik trenerja Andrea Turchetto, saj ima glavni trener Simone Pianigiani, za katerega se pojavlja vse več namigov, da se bo poslovil od Ljubljane, vnovič zdravstvene težave.

Krka nespametno zapravila vodstvo in klonila po podaljšku

Jan Špan je zbral 15 točk in 12 asistenc. Foto: Drago Perko/KK Krka Tako kot prvi obračun Krke in FMP v Beogradu je tudi drugega v Novem mestu odločil podaljšek. In če so se v Srbiji na prvi tekmi veselili člani novomeškega kluba, pa je tokrat zmaga z 89:87 odšla v roke srbske zasedbe. FMP je s tem prišel do pete zmage v sezoni, Krka pa ostaja le pri treh in je na predzadnjem mestu.

V Novem mestu so gledalci v prvem polčasu gledali izenačen obračun, v katerem so po prvi četrtini z 18:17 vodili košarkarji Krke, na glavni odmor pa so se s prednostjo 38:34 podali gostujoči košarkarji, ki jih je pred nekaj dnevi okrepil Matic Rebec. Krka je bila v prvem polčasu boljša pri skoku (22:16), je pa izgubila več žog (6:1) in zgrešila skoraj polovico prostih metov (7/12). Zadnja okrepitev Dolenjcev Darko Planinić je v prvem polčasu dosegel osem točk, Robert Jurković jih je dodal pet. Pri gostih je Vojislav Stojanović vknjižil 13 točk.

Tudi v drugem polčasu sta bili ekipi izenačeni, Krka je sicer z dobrim zaključkom tretje četrtine pobegnila na 61:53, kljub temu da se je znova poškodoval Isaiah Cousins, pa so Novomeščani držali niti igre v svojih rokah. Tudi ob koncu četrte četrtine je dolenjska zasedba po trojki Mihe Škedlja 32 sekund pred koncem povedla z 79:75, nato pa v zaključku ob nespametnih potezah zapravila vodstvo. Dvanajst sekund pred koncem rednega dela je Marko Radovanović ob vodstvu z 81:79 podaril žogo v roke tekmecem, na drugi strani pa je sedem sekund pred koncem izid na 81:81 poravnal Bojan Subotić. Po minuti odmora je imela Krka zadnji napad v rednem delu, a se je Jan Špan zapletel in tekma se je prevesila v podaljšek.

Matic Rebec je proti Krki odigral prvo tekmo v dresu FMP. Foto: Drago Perko/KK Krka Gostje so na krilih konca rednega dela odprli tudi podaljšek in s skupnim delnim izidom 8:0 prešli v vodstvo, ki ga do konca tekme niso več izpustili iz rok. Krka je imela sicer 19 sekund pred koncem, ko je Rebec zgrešil trojko ob zaostanku s 87:89, še napad za izenačenje ali celo zmago, a polaganje Špana ni našlo cilja, zmaga pa je odšle v roke gostov.

Pri Krki je bil s 15 točkami najboljši strelec Špan, ki je podelil še 12 asistenc, Radovanović je enajstim točkam dodal še devet skokov. Pri gostih je Stojanović srečanje končal pri 21 točkah, Rebec je na svoji prvi tekmi v dresu FMP dosegel 15 točk. Obe ekipi sta slabo izvajali predvsem proste mete, Krka je zadela 19 metov iz 27 poskusov, FMP 21 od 32, Krko pa so na koncu pokopale tudi izgubljene žoge (19:4).

