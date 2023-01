Foto: Vid Ponikvar Prvo tekmo v letu 2023 košarkarji Cedevite Olimpije igrajo v Beogradu z Mego. Ljubljančani igrajo za sedmo zaporedno zmago v tem tekmovanju, nazadnje so izgubili šestega novembra, ko je v Tivoliju zmagal FMP. Tokratni nasprotnik ima niz treh zaporednih porazov in je v tej sezoni dobil le tri tekme. Zdaj so ostali še brez svojega najboljšega košarkarja, saj je Dragan Milosavljević prestopil v Igokeo (12 točk na tekmo, 5,4 skoka in 3,2 asistence).

"Mega je mlada ekipa, ki vedno igra z veliko energije, hkrati pa moštvo premore veliko talenta. Na energijo tekmecev bomo morali odgovoriti s fizično igro, jim skušati vsiliti svoj ritem, čim več teči in igrati dobro v obrambi. Če želimo priti do novih dveh točk, bomo najpreprostejše stvari morali izvajati bolje od svojih nasprotnikov," je pred obračunom v dvorani Ranka Žeravice povedal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Z moštvom je Marko Jeremić, ki na zadnji tekmi z Mornarjem zaradi bolečin v kolenu ni igral, v Ljubljani pa so ostali Zoran Dragić, Marko Radovanović in Jan Kosi.

Liga ABA, 14. krog:

Sreda, 28. december:

Petek, 30. december:

Ponedeljek, 2. januar:

Torek, 3. januar

Lestvica: