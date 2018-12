Olimpija vnovič popustila v zadnji četrtini

Košarkarji Petrola Olimpije so v desetem krogu lige ABA gostovali v Zagrebu pri vroči Cedeviti in po slabši zadnji četrtini izgubili z 82:95 ter s tem vknjižili sedmi poraz v tej sezoni regionalne lige. Ob tem imajo Ljubljančani še tri zmage. Krka se bo šele v ponedeljek pomerila z drugim zagrebškim predstavnikom Cibono.

V Zagrebu so bili gledalci priča dvoboj aktualnih slovenskih in hrvaških prvakov. Cedevita je z zmago nad Olimpijo dosegla že četrto zaporedno zmago. Ljubljančani so se Cedeviti odlično upirali vse do zadnje četrtine, nekajkrat so si priigrali tudi manjšo zalogo prednosti. V zadnji četrtini je sledil padec v igri, ki ga je hrvaški klub znal izkoristiti in tekmo končati v svojo korist. Na koncu je bila zagrebška ekipa zanesljivo boljša s 95:82.

Z 20 točkami je bil v vrstah Olimpije najučinkovitejši Jan Špan, Mirza Begić je prispeval 14 točk. Pri domači ekipi je bil najbolj razpoložen James Bell, ki je dosegel 23 točk.

Krka v ponedeljek s Cibono

Krka, drugi slovenski predstavnik v tem tekmovanju, bo v ponedeljek igrala z drugim zagrebškim ABA-ligašu. V Novo mesto namreč prihaja Cibona, ki ima ravno toliko zmago kot Krka. Vključno z Olimpijo in Zadrom so s tremi zmagami pri dnu lestvice, kjer pa za zdaj z dvema zmagama sameva Mornar.

Lestvica