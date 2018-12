V živo: Olimpija Cedeviti diha za ovratnik

V Zagrebu bomo lahko danes spremljali dvoboj aktualnih slovenskih in hrvaških prvakov. Pred reprezentančnim oknom je bila Cedevita v odlični formi. V regionalni ligi ABA ima tri zaporedne zmage, v zadnjem krogu se je s 104:75 znesla nad Krko.

Danes se bo Zagrebčanom skušala po robu postaviti Petrol Olimpija na čelu z novim trenerjem Sašo Nikitovićem. "Cedevita je v tem trenutku med vsemi moštvi lige ABA prav gotovo v najboljši formi. Na začetku sezone so imeli kar precej težav, ki pa so jih očitno rešili, hkrati pa zamenjali glavnega trenerja in ustvarili pozitivno vzdušje v klubu. Na zadnjih tekmah, ki si nam jih je s pomočniki uspelo ogledati, so igrali izrazito napadalno usmerjeno košarko, ki jo odlikuje čvrsta igra v obrambi. Na seznamu igralcev imajo veliko zelo dobrih tujih in izkušenih košarkarjev. Za nas bo petkova tekma po tednu treningov in torkovem obračunu z Ilirijo zelo dobra preizkušnja. Naši mladi košarkarji morajo igrati pogumno in videli bomo, kaj nam bo to prineslo," pravi Nikitović.

"Olimpija ima mlado ekipo. Zamenjala je trenerja in izboljšala raven igre, zato nam ne bo lahko. Maksimalno moramo biti pazljivi, odigrati dobro tekmo in šele potem lahko upamo na zmago," pa pravi trener Cedevite Slaven Rimac.

Krka, drugi slovenski predstavnik v tem tekmovanju, bo v ponedeljek igrala z drugim zagrebškim ABA-ligašu. V Novo mesto namreč prihaja Cibona, ki ima ravno toliko zmago kot Krka. Vključno z Olimpijo in Zadrom so s tremi zmagami pri dnu lestvice, kjer pa za zdaj z dvema zmagama sameva Mornar.

